Héctor Vargas prefiere jugar la final con Marathón ante Olimpia que Motagua

San Pedro Sula, Honduras

El entrenador de Marathón, Héctor Vargas, admitió preferir jugar la final con Olimpia que ante Motagua. El argentino lo dio a conocer este sábado en conferencia de prensa tras lograr la clasificación a la final después de vencer al Real España.



“Por un poco de agradecimiento me gustaría jugar contra Olimpia, pero no podemos elegir mucho, los dos pueden pasar y pensar que al llegar a una final hay que ganarla”, dijo.



El argentino no tiene problemas en jugar la final en el Yankel Rosenthal o en el Olímpico.



“A mí me da lo mismo, hemos sido un equipo fuerte en casa, el torneo pasado le ganamos 3-1 a Real España en el Olímpico. Todo dependerá de lo que le pueda servir al equipo”.



Aunque aceptó que en los futbolístico se sienten más cómodos en el Yankel ya que “hemos jugado más aquí, pero Marathón históricamente ha hecho muy buenos torneos”.



Vargas dice que la decisión de dónde se jugará la gran final se harán consensuada. “Conozco poco la ciudad, no sé cómo se realizan los juegos en el Olímpico, esto corre más por lo que ellos puedan decidir”, aclaró.