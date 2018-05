Nacional vence de atrás a Danubio y gana el torneo Apertura uruguayo

Montevideo, Uruguay

Nacional venció 2-1 este sábado de atrás y como visitante al Danubio y se consagró campeón del torneo Apertura uruguayo en una emotiva jornada, en la que su archirrival Peñarol estuvo por momentos acariciando el título con su victoria 4-1 ante Defensor Sporting.



En emocionante juego disputado en el estadio Jardines del Hipódromo de Danubio, Nacional superó la adversidad de un gol recibido a los 35, una corrida de terminó en gol de David Terans, goleador del certamen con 10.



Nacional comenzó sin muchas ideas pero con los minutos fue adelantando líneas y llevando peligro a la valla local. Tuvo cuatro chances claras incluido un tiro desde el área grande uno de ellos que se estrelló en un poste El gol trastocó los planes del 'Bolso' que intentó desesperado pero no logró vulnerar a la defensa rival.



La segunda mitad comenzó con emociones en ambas vallas, pero con supremacía de Nacional, que tanto insistió hasta que el argentino Gonzalo Bergessio empató a los 63 con oportuna aparición en el área chica. La estampida tricolor dio frutos cuando el punta Sebastián Fernández anotó el segundo (82) en el área chica tras gran cruce del lateral Alfonso Espino desatando el delirio entre los aficionados del 'bolso'.



Los 'tricolores' venían de una gran victoria 1-0 ante el brasileño Santos por la fase de grupos de la Copa Libertadores con la que quedaron casi en los octavos de final del torneo y ahora coronan su buen momento con el primer cetro de la temporada local.



- 'Carbonero', en la puerta -

No muy lejos de allí Peñarol, que estaba con un ojo en su archirrival, goleó 4-1 como local al Defensor Sporting, que se había puesto en ventaja en su primera llegada ofensiva con un cabezazo de Ayrton Cougo, a los 17 minutos.



Sin embargo, Peñarol reaccionó y empató al minuto 34 en un rebote aprovechado por Rodrigo Rojo y luego marcó el segundo y el tercero Cristian Palacios (59 y 62), mientras que Fabricio Formigliano anotó el 4-1 (85), redondeando una goleada que no fue suficiente para llevarse el título y que le dejó en el segundo puesto.



El 'Carbonero', como se conoce a Peñarol, llegaba a esta definición tras una derrota de visitante por la Libertadores ante el argentino Atlético Tucumán (0-1) y quedó comprometido en el certamen.



Las autoridades dispusieron un operativo preventivo especial para la fecha para evitar que las hinchadas de los dos grandes se cruzaran al término de sus juegos respectivos ya que jugaban en estadios relativamente próximos.