Diego Simeone pide una "gran comunión entre el equipo y la gente" ante el Arsenal

Madrid, España

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, animó este miércoles a que haya una "gran comunión entre el equipo y la gente" el jueves en la vuelta de las semifinales de la Europa League frente al Arsenal porque es un partido que "se juega con el corazón".



"Necesitamos un estadio que explote, que esté con energía positiva, que esté transmitiendo pasión, siempre queremos gente que tenga pasión, hacer una gran comunión entre el equipo y la gente", dijo Simeone en la rueda de prensa previa al partido.



"Muchos partidos se juegan con el corazón en lugar de con la cabeza y el pie, y este es uno de ellos", aseguró el técnico rojiblanco, que pese a la pequeña ventaja que le da el 1-1 de la ida, no se fía.



"En las copas, últimamente, ningún resultado te da ningún tipo de tranquilidad y en la copa en esta etapa final, crece mucho la capacidad de adaptación, controlar las emociones, jugar en equipo y sobre todo ser respaldado por una estructura de conjunto", dijo.



"Ojalá que mañana podamos mostrar eso en el campo", añadió Simeone que no dudó en afirmar que el Arsenal es un equipo de "grandes futbolistas con un grandísimo entrenador".



"Tiene muchos jugadores entre líneas que logran flotar en un lugar difícil de marcar en caso de pérdida de pelota, caso de Özil, tienen mucha velocidad en los últimos metros", explicó.



"No tengo duda de que Özil es la cabeza del equipo y ante un día bueno de Özil, puede jugar mejor el equipo porque ve más y al lado de él tiene futbolistas que son rápidos, muy veloces que le dan profundidad", añadió el técnico rojiblanco.



Simeone confesó estar "triste" por no poder sentarse el jueves en el banquillo tras ser expulsado en la ida, pero "está Germán (Burgos), está capacitado para llevar adelante el equipo, tiene la misma pasión que yo, la misma ilusión que yo".