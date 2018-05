Cristiano tiene casi asegurado acabar de nuevo máximo goleador de la Champions League

París, Francia

De no ocurrir algo inaudito, el delantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo se ha asegurado acabar de nuevo como máximo goleador de la Liga de Campeones, pese a no haber marcado en la semifinal contra el Bayern Múnich.



Aunque no vio puerta en el doble enfrentamiento con los alemanes, Ronaldo suma 15 goles, por los 10 de los delanteros del Liverpool Roberto Firmino y Mohamed Salah.



Uno de los dos debería marcar seis goles en la final que enfrentará al Real Madrid contra el Liverpool el próximo 26 de mayo en Kiev, contando que Ronaldo no anote también, para impedir que el portugués acabe por sexto año consecutivo como máximo goleador de la Champions y la séptima vez en su carrera.



- Tabla de goleadores de la Liga de Campeones:

15 goles: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)



10 goles: Roberto Firmino (Liverpool), Salah (Liverpool)



9 goles: Mané (Liverpool)



8 goles: Ben Yedder (Sevilla), Dzeko (Roma)



7 goles: Cavani (París SG), Kane (Tottenham)



6 goles: Messi (Barcelona), Neymar (París SG)



5 goles: Aboubakar (Oporto), Coutinho (Liverpool), Higuain (Juventus), Lewandowski (Bayern Múnich), Lukaku (Mánchester United)



4 goles: Agüero (Mánchester City), Aubameyang (Borussia Dortmund), Gabriel Jesus (Mánchester City), Kimmich (Bayern Múnich), Mandzukic (Juventus), Kylian Mbappé (París SG), Oberlin (Basilea), Son Heung-min (Tottenham), Sterling (Mánchester City), Talisca (Besiktas), Tosun (Besiktas)



- Goleadores históricos en Liga de Campeones (desde 1992-93, sin contar eliminatorias previas):

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 120



2. Lionel Messi (FC Barcelona) 100



3. Raúl (+) 71



4. Ruud van Nistelrooy (+) 56



5. Karim Benzema (Real Madrid) 55



6. Thierry Henry (+) 50



7. Zlatan Ibrahimovic (Mánchester United) 48



. Andrei Shevchenko (+) 48



9. Filippo Inzaghi (+) 46



10. Robert Lewandowski (Bayern Múnich) 45



(+) jugadores que ya no están en activo