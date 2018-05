San José, Costa Rica

Los hondureños Roger Rojas, Alex López y Luis Garrido que militan en la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, tendrán este miércoles un crucial compromiso ante el Herediano.



Tras la salida de su entrenador Nicolás Do Santos, Luis Diego Arnáez será el encargado de retomar el camino del equipo manudo la noche de este miércoles en San José.



"A los que dicen que estamos fuera, es mejor ni responderles, no hay que decirles nada más que nosotros no estamos vencidos y que vamos a luchar hasta el final", dijo el goleador hondureño Róger Rojas a la prensa costarricense.



La Liga tiene cuatro juegos por disputar en la cuadrangular, donde tendrá que ganarlos si quiere llegar a la gran final.



El partido arrancará a este miércoles las 8:45 de la noche hora de Honduras, en el estadio Nacional de Costa Rica.