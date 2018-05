Mohamed Salah y Liverpool buscan finiquitar en Roma el pase a Kiev

Roma, Italia

Encabezado por su estrella Mohamed Salah, el Liverpool defenderá en Roma la renta de la ida (5-2) en la definición de la segunda semifinal de Champions League.



Ingleses e italianos se dan cita en el Olímpico de Roma para descubrir quién será el rival del Real Madrid en la final del sábado 26 de mayo en Kiev, Ucrania.



“¿La Remontada? Aquellos que no crean se pueden quedar en casa. Mi lema es ‘yo creo’ y se lo repito a todos los jugadores. Habrá más de 60,000 personas, ¿cómo podríamosno creer? Yo creo”,dijo el entrenador de la Roma, Eusebio Di Francesco.



Los romanos buscarán emular lo que hicieron en la fase anterior,cuando despacharon al Barça con un 3-3 en Italia.



“Messi es el jugador más fuerte al que me he enfrentado,pero ahora ‘Momo’ (Salah)es tan temido como el argentino”,señaló ayer el brasileño Alisson, portero de la Roma.



Los italianos pasarán ganando 3-0 o 4-1, mientas que los ingleses clasifican ganando,empatando o perdiendo por hasta dos goles de diferencia.



Un 5-2 de la Roma llevaría el juego al alargue. La cita es a las 12:45 y será dirigido por el esloveno Damir Skomina.



“Estamos aquí para luchar por nuestros sueños. Mucha gente podría pensar que la Roma solo tiene que ganar 3-0, pero también estaremos allí, ¡no nos quedaremos en el camerino!”, dijo el DT del Liverpool, Jürgen Klopp