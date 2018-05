"¡Keylor nos ha dado la vida!", destaca Zinedine Zidane

Madrid, España

El entrenador del Real Madrid Zinédine Zidane destacó al arquero costarricense Keylor Navas, decisivo en la clasificación para la tercera final consecutiva de Liga de Campeones para el Real Madrid.



Tras empatar 2-2 en Madrid ante el Bayern Múnich, que se quedó a uno solo de remontar el 2-1 encajado en Alemania hace una semana, Zidane destacó en conferencia de prensa a Navas, decisivo con sus paradas, y al delantero francés Karim Benzema, autor de los dos goles madridistas.



"Karim ha hecho los dos goles y nos ha dado la posibilidad de pasar, pero no cambia nada, porque hizo su trabajo como siempre", dijo del francés, muy cuestionado por la afición madridista.



Sobre Navas declaró: "A los jugadores se les ve en los grandes partidos. En la segunda parte nos ha dado muchísimo con sus paradas, con sus salidas a los centros... ¡Nos ha dado la vida! Me alegro por él porque es el portero del Real Madrid".



Zidane también destacó que ganar "está en el ADN" del club tras la sufrida clasificación ante el Bayern.



"Es el ADN de este club, hasta el último minuto no dejamos de luchar... como han hecho también los jugadores del Bayern", dijo el técnico tras la sufrida clasificación, ya que el equipo germano se quedó a un solo gol de remontar el 2-1 encajado en la ida.



El 26 de junio en Kiev, el Real Madrid buscará ante Liverpool o Roma su tercer título consecutivo, el cuarto en los últimos 5 años y el 13º en su historia.



"Ha habido dos grandes equipos en el campo y es por este tipo de emociones por lo que nos gusta el fútbol", añadió el técnico, que admitió que "en la primera parte no estuvimos bien".



"Ha sido un partido loco, pero al mismo tiempo muy bonito para la gente. Hay que felicitar al rival que hizo un gran partido. Nosotros empezamos con dificultades, la segunda parte fue mejor, presionando arriba, marcamos el segundo gol y jugamos mejor", analizó.