Jesé Rodríguez terminó su cesión en el Stoke

Londres, Inglaterra

El delantero español Jesé Rodríguez, cedido por el París SG al Stoke por una temporada, no volverá al equipo inglés al haber obtenido el jugador un permiso por motivos familiares hasta final de temporada, anunció este martes el penúltimo de la Premier League.



"Con el fin de responder a las recientes especulaciones de los medios de comunicación en referencia a Jesé Rodríguez, queremos confirmar que el club acordó al jugador un permiso por motivos familiares, sin sueldo hasta final de temporada. Debido a ello, no volverá al Stoke", indica un comunicado del club inglés.



El delantero español de 25 años había empezado bien su préstamo, marcando en su primer partido el gol de la victoria frente a Arsenal en agosto (1-0).



Pero después, no logró hacerse con una plaza en el once del Stoke, apareciendo solo en otros doce partidos con los Potters, el último en la derrota contra el Everton del 17 de marzo.



Según los medios de comunicación, Jesé no se presentó a la reanudación de los entrenamientos tras un período inicial pedido para estar cerca de su hijo enfermo.