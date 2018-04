Exentrenador brasileño es acusado de abusar sexualmente de gimnastas

Río de Janeiro, Brasil

Un antiguo entrenador del equipo nacional de gimnasia de Brasil fue acusado de haber abusado sexualmente de varios jóvenes atletas, reveló Globo Televisión basándose en los testimonios de más de 40 víctimas.



Fernando de Carvalho Lopes fue destituido este lunes de sus funciones en el club MESC de Sao Bernardo do Campo, cerca de Sao Paulo, donde formaba a jóvenes gimnastas desde hace unos 20 años.



Su despido ocurrió un día después de la emisión del programa dominical Fantastico, que realizó la investigación periodística.



El club MESC explicó en un comunicado que el entrenador había sido "transferido a un puesto administrativo" hace dos años "después de las primeras acusaciones" de abusos.



Según Globo, la fiscalía de Sao Paulo abrió una investigación sobre el caso, que se encuentra bajo sigilo.



Carvalho Lopes ya había sido apartado del equipo nacional, un mes antes de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro-2016, tras una denuncia de los padres de un joven gimnasta.



Pero la emisión de Fantastico mostró que muchos más adolescentes revelaron ser víctimas del entrenador, de 40 años.



La investigación recogió los testimonios de 80 gimnastas, de los cuales 42 afirmaron haber sido víctimas de abusos morales, físicos o sexuales del entrenador.



Algunos testimonios, muy fuertes, relatan tocamientos durante y después de los entrenamientos.



"Me desperté más de una vez con su mano dentro de mi pantalón", afirmó Petrix Barbosa, campeón panamericano en 2011, el único que dio su testimonio a cara descubierta.



"Me pedía que me masturbara y que eyaculara delante de él", asegura otro testimonio que pidió el anonimato.



En el mismo programa, Fernando de Carvalho Lopes aseguró tener "la consciencia tranquila" y pidió a sus acusadores que "presenten las pruebas a la justicia".



El medallista de plata de los Juegos de Rio, Diego Hypolito, antiguo alumno del entrenador, dijo que él no fue víctima de abusos pero aseguró que cambió de opinión sobre el asunto a raíz de la ola de denuncias.



"Pensaba que solo eran rumores, pero hoy no creo que sea una cosa falsa. Muchas personas tuvieron el coraje de hablar", manifestó.



El mundo de la gimnasia se ha visto salpicado también por el 'affair' Larry Nassar, antiguo médico estadounidense condenado en febrero a una pena de 40 a 125 años de cárcel por haber abusado al menos de 265 gimnastas.