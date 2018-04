Wilson Palacios: "Esperamos que el domingo mejoremos para pasar a la final"

Wilson Palacio entró unos minutos al clásico capitalino, pero no tuvo una buena participación.

Tegucigalpa, Honduras

Wilson Palacios volvió a sumar minutos con la camisa del Olimpia, luego que ante los escualos del Platense no tuvo un buen desempeño, el técnico Nahún Espinoza apostó por él.



"Vamos de a poco, estamos trabajando y sé que es difícil entrar en la lista, ya que el equipo tiene buenos jugadores", comentó el volante después del partido.



En cuanto al desempeño del partido y lo que espera para la vuelta. "Nosotros sabemos que Motagua juega así, siempre lo han hecho, pero nosotros tememos que mejorar más, ya que los clásicos son complicados".



Y agrega: "La eliminatoria está ahí, entonces tenemos que trabajarlo, ellos son un muy buen equipo, pero esperamos que el domingo mejoremos para pasar a final".



Sobre obligación que tienen de ganar para avanzar. "En este partido también eramos los obligados, pero faltan 90 minutos, no serán fácil, pero vamos a trabajar para lograr la victoria".



En lo que faltó, Palacios dijo que "nosotros salimos a jugar, pero sabemos que será complicado, Motagua va salir a jugar el resultado. Creo que hoy no jugamos nada de fútbol".



Sobre la ausencia que tendrá el Olimpia el jugador manifestó que "Patón es un jugar importante en el equipo, pero hay otros que también lo son y lo pueden suplir", finalizó.

