De Messi a Valverde: los hombres clave que hicieron campeón de Liga al Barcelona

Madrid, España

El Barcelona ganó este domingo su 25ª Liga al imponerse 4-2 al Deportivo de La Coruña, tres jornadas antes del final del campeonato. Seis hombres clave en la consecución del título:



Lionel Messi

El astro argentino, líder de los goleadores de la Liga con 32 dianas, sostuvo a su equipo durante toda la temporada con sus tantos decisivos y su juego.



"Para nosotros es una bendición", resumía sin más otro peso pesado azulgrana, el capitán Andrés Iniesta.



Además de sus goles, sus asistencias también fueron cruciales y no ha dudado en tirar del equipo cuando era necesario.



"Va con su personalidad, con su sentido de la responsabilidad con el equipo. Él sabe que tiene que aparecer en momentos determinados y se obliga", aseguraba Valverde.



El astro argentino, que rescató a su equipo en más de una ocasión, prácticamente sentenció las aspiraciones del Atlético cuando en la 27ª jornada de Liga marcó de falta directa para poner el 1-0 y dar la victoria al Barcelona.



Luis Suárez

Mejor amigo y socio de Messi en el campo, el uruguayo ha aportado 23 tantos en la Liga, demostrando un gran entendimiento con el argentino, como quedó claro este domingo cuando le encontró con un centro de exterior para que lo culminara con una volea, antes de regalarle los otros dos goles que completaron su triplete.



En la primera temporada sin Neymar, Suárez y Messi han tenido que redoblar esfuerzos para que no se notara la baja del brasileño. En la parte final de la temporada tuvieron el apoyo del francés Ousmane Dembelé y de Coutinho, los dos hombres que llegaron para cubrir la alargada sombra de 'Ney'.



Con un esquema más conservador, que daba mayor peso al centro del campo, Suárez ha tenido en muchas ocasiones que 'fabricar' sus goles. La fórmula le ha funcionado en Liga, pero en Champions no ha tenido un gran año, con solo una diana, ante la Roma en la ida de cuartos (4-1), ronda que no pasó el Barcelona.

Además: Neymar se derrite ante Iniesta tras anunciarse su retiro del Barça



Andrés Iniesta

El capitán azulgrana se ha despedido a lo grande de su equipo de toda la vida con el doblete Liga-Copa del Rey.



'Don Andrés' ha seguido siendo el cerebro del equipo sobre el campo con su visión de juego y pases medidos imposibles entre líneas, en una temporada en que Ernesto Valverde supo gestionar sus descansos, pero en la que Iniesta también sufrió varias lesiones.



Emblema del equipo azulgrana, al que llegó con 12 años pasando por todas sus categorías, Iniesta rubricó en octubre pasado un contrato "de por vida" con el Barça, pero el viernes anunciaba su marcha a final de temporada.



"Iniesta ha marcado una época", recordaba el presidente azulgrana, Josep María Bartomeu, tras la brillante victoria sobre el Sevilla en la final de la Copa del Rey, donde Iniesta volvió a ser el alma del equipo.



Marc-André Ter Stegen

El portero del Barcelona ha sido un auténtico baluarte que ha contribuido a que el Barça sea el equipo menos goleado de la Liga, sólo por detrás del Atlético de Madrid.



El guardameta alemán ha logrado dejar a cero su portería en 18 de los 34 partidos que ha disputado esta temporada en Liga.



Ter Stegen, que se distingue también por su buen juego de pies, fue un baluarte en el clásico liguero del 23 de diciembre que el Barça ganó 3-0 al Real Madrid.



Gerard Piqué

El central del Barça y de la selección española ha sido un pilar del equipo azulgrana que ha contribuido decisivamente a que pueda acabar la Liga como uno de los equipos menos goleados.



Tras renovar en enero hasta 2022, este representante de la época dorada del Barcelona, ha formado junto a Samuel Umtiti un muro defensivo contra el que se han estrellado los rivales, además de contribuir con goles a la buena marcha de su equipo.



Piqué, uno de los cinco hombres más utilizados por Valverde (ha estado jugando hasta con molestias en la rodilla), salvó a su equipo de sufrir su primera derrota en Liga en febrero frente al Espanyol, al cabecear una falta botada por Messi para poner un empate final 1-1 casi sobre la campana.



Ernesto Valverde

El técnico Ernesto Valverde ha sido uno de los principales artífices del doblete Copa-Liga del Barça, pese a la decepción que supuso la eliminación en Liga de Campeones.



Llegado en verano para sustituir a Luis Enrique Martínez, Valverde tuvo que lidiar de entrada con la traumática salida del brasileño Neymar hacia el París SG, trastocando los planes iniciales para la temporada.



El 'Txingurri' Valverde mantuvo a Messi como referencia ofensiva de un Barça, que puso el acento en el orden y la solidez defensiva, sacrificando parte de la espectacularidad de su juego, pero que la ha permitido llegar a estas alturas de temporada imbatido en Liga.



Sin Neymar, Valverde dio libertad a Jordi Alba para subir más y conectar con Messi y Suárez, mientras en el centro del campo ha dado un nuevo protagonismo a Ivan Rakitic acompañando a Sergio Busquets para dar equilibrio a un equipo, donde Andrés Iniesta siguió siendo el director de orquesta.