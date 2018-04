Villanueva empata sin goles ante Atlético Pineda en primer duelo de octavos de la Liga de Ascenso

Villanueva, Cortés, Honduras

Atlético Pinares sacó un valioso punto del estadio Adrián Cruz de Villanueva, Cortés, tras empatar a cero ante los Tigres Cañeros, en duelo de ida de los octavos de final del torneo Clausura de la Liga de Ascenso.



El equipo ocotepequense se le plantó bien al Villanueva FC, que aunque estuvo más cerca del gol, ahora tendrá que ir a Ocotepeque a buscar el pase a semifinales.



El cuadro azucarero siempre estuvo más cerca del gol.

En el primer tiempo Carlos Flores estuvo a punto de marcar y por los verdes respondió el colombiano Juan Arizala, cuyo disparo fue rechazado por el arquero Jean Gómez.

Villanueva siguió dominando en el segundo tiempo, pero no pudo perforar la defensa visitante. La llave se resolverá en el estadio John F. Kennedy de Ocotepeque en una semana.



Sábado 28 de abril



Estadio Olímpico

Yoro, Yoro

3:00 PM | Yoro FC vs Estrella Roja



Estadio JOH

Lepaera, Lempira

3:30 PM | Lepaera vs Infop



Estadio Sergio Reyes

Santa Rosa de Copán

6:00 PM | Deportes Savio vs Parrillas One