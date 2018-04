Zidane y Pep Guardiola se rinden a Iniesta ante el anuncio de su salida del FC Barcelona

Barcelona, España

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, y el del Mánchester City, Pep Guardiola, no dudaron en elogiar este viernes al capitán del Barcelona, Andrés Iniesta, quien anunció que dejará el club azulgrana al final de la temporada.



"Podría pasar mucho tiempo hablando de él, es parte de la historia del Barça de los últimos 15 o 20 años, que no habría sido posible sin él", explicó Guardiola en rueda de prensa.



El técnico del City, que tuvo a Iniesta bajo sus órdenes durante sus exitosos cuatro años al frente del club azulgrana entre 2008 y 2012, aseguró que "tengo que darle las gracias porque me ayudó a entender mejor este juego".



"Cuando decida retirarse, quizá dentro de diez años, podrá volver al fútbol, especialmente en el Barcelona, y enseñar todo lo que mostró en el campo", añadió Guardiola.



Su homólogo en el Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró que con Iniesta "no estamos hablando de Barcelona-Real Madrid, hablamos de un jugador que hace soñar a todo el mundo, cuyo juego admiro".



"Sólo tengo buenas palabras, admiración para su fútbol, le deseo lo mejor para su futuro", aseguró Zidane, que también se mostró convencido de que debería haber ganado el Balón de Oro.



"Es verdad que merecía el Balón de Oro, pero creo que lo merecía sobre todo el año que ganó el Mundial. Había hecho un año excepcional, termina el Mundial marcando y ganando, así que sin duda, entonces lo habría merecido", concluyó Zidane.