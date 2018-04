Boca puede coronarse este domingo luego de la caída en la Libertadores

Buenos Aires, Argentina

Boca Juniors está en condiciones de consagrarse campeón de la Superliga del fútbol argentino en este fin de semana, cuando se dispute la vigésimo quinta fecha, pero sufre en la Copa Libertadores amenazado por la eliminación.



Boca llega a la antepenúltima fecha con 53 puntos y seis unidades de ventaja sobre Godoy Cruz (47), su seguidor más cercano, mientras que San Lorenzo (46) asoma en tercer lugar como el otro equipo que puede llegar a intervenir en la lucha por el título.



Aunque acumuló varias actuaciones irregulares en las últimas fechas, Boca conservó el liderazgo y dio una prueba de autoridad al ganarle el fin de semana pasado a Newell's (3-1), con lo cual volvió a aumentar distancias sobre Godoy Cruz, que debió resignarse a un empate 1-1 con Banfield.



Boca se consagrará si le gana el domingo a Gimnasia en La Plata, pero además debe esperar que Godoy Cruz no supere el viernes por la noche a San Martín de San Juan, por lo que los auriazules jugarán su duelo a sabiendas del resultado alcanzado previamente por los mendocinos.



Otra combinación posible que le dé el título al líder actual es un empate de Boca, una derrota de Godoy Cruz y que San Lorenzo no derrote el domingo a Patronato de Paraná.



El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto ha sido líder de punta a punta del torneo pero su palmarés abarca hasta ahora 501 días en lo más alto del podio, desde diciembre de 2016, incluido el torneo anterior, que también conquistó.



Libertadores, la otra cara

Sin embargo, no todo es felicidad a las puertas de este título y afloraron las dudas luego de la derrota del miércoles en su casa de la Bombonera frente a Palmeiras (2-0), tropiezo que dejó a los 'xeneizes' en serios aprietos en la Copa Libertadores, su gran objetivo de la temporada.



Si logra ser campeón en La Plata, no tendrá mucho tiempo para festejos. Deberá embarcarse casi de inmediato para viajar a Barranquilla, donde el miércoles visitará a Junior, en un duelo en el que el equipo argentino estará obligado a conseguir un resultado positivo, pues otra derrota podría dejarlo afuera de la Copa.



De todos modos Boca parte como favorito el domingo ante un Gimnasia golpeado, que perdió sus últimos seis partidos y viene de quedarse sin entrenador por la renuncia de Facundo Sava.



Sábado 28 abril



10:15 AM Defensa y Justicia - Rosario Central

10:15 AM Velez Sarsfield- Banfield

12:30 M Newells Old Boys- Independiente

2:45 PM Lanus - Argentinos Juniors

5:00 PM Huracán - Atlético Tucumán



Domingo 29 abril



8:00 AM Gimnasia LP - Boca Juniors

10:15 AM Patronato - San Lorenzo

12:30 M Belgrano - Colón

5:00 PM Racing Club- Arsenal Sarandí