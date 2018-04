Villanueva y Pinares abren el telón en la Liga de Ascenso en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La junta directiva de la Liga Nacional de Ascenso definió los horarios y canchas de los partidos de ida de la fase octagonal del torneo Clausura 2017-2018. Vilanueva FC y Atlético Pinares abren el telón este viernes a partir de las 6:30 de la tarde en la cancha del estadio José Adrían Cruz, donde se espera una buena entrada.



"Son 180 minutos de juego, en casa tenemos que salir a ganar pero no define la llave porque tendremos que visitar al rival el próximo domingo. Es importante ganar por una buena diferencia de goles, esa es la filosofía que hemos tenido desde el inicio de la temporada. Vamos a definir en los dos últimos días el mejor once titular que nos permita ganar", explicó el técnico "azucarero" Carlos "Chato" Padilla.



El sábado sigue la acción a las 3:30 pm cuando Lepaera le haga los honores al actual campeón Infop en la gramilla del estadio Juan Orlando Hernández. Los de Reynaldo Tilguath tendrán que transpirar todo el uniforme si quieren dejar en el camino al rival que está bien dirigido por Marco Antonio García que cuenta con cuatro finales de ascenso en su palmarés.



Las emociones se extenderán el domingo con doble cartelera. En Santa Rosa de Copán el local Deportes Savio recibe a las 3:00 pm a Parrillas One del experimentado mediocampista Julio César Rambo de León. simultáneamente en el estadio marcelo Tinoco de la ciudad de Las Colinas danlí Estrella Roja se medirá al Yoro FC.



Los equipos locales esperan que sus aficionados llenen los estadios porque los gastos del montaje de los espectáculos son onerosos tomando en consideración que el valor de honorarios para árbitros oscila en los 7 mil 200 lempiras más viáticos y a la liga le corresponden 3 mil lempiras, según se confirma mediante comunicado