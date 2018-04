Courtois presentará una denuncia contra Wilmots por "calumnias y difamación"

Bruselas, Bélgica

El portero internacional belga Thibaut Courtois y su padre han decidido denunciar por "calumnias y difamación" al antiguo seleccionador Marc Wilmots, que señaló a la pareja como los encargados de filtrar su alineación antes de la eliminación de los Diablos Rojos en la Eurocopa de Francia 2016.



Courtois, arquero del Chelsea, anunció en su página de Facebook la decisión, respondiendo a las acusaciones de Wilmots a principios de semana en una entrevista con la cadena de televisión francesa beIN Sports.



Preguntado sobre su supuesta difícil relación con Courtois, Wilmots afirmó: "Solo tengo un problema cuando veo que mi equipo... Hago una teoría a las 18h00 y a las 18h15 está en todas las redes".



"Esto quiere decir que un jugador ha vendido a la selección, esto es grave, en relación con la patria", añadió.



Wilmots asegura que "varios periodistas franceses prueban que fue papá Courtois el que lo hizo", la filtración de su alineación horas antes del partido, en referencia a la derrota 3-1 ante Gales en cuartos de la Eurocopa 2016.



"Esto quiere decir que no respetas a tu país en ese momento, me parece una pena porque yo debo esperar una hora antes para saber la composición del adversario", añadió Wilmots.



Wilmots, que dirigía a los Diablos Rojos desde 2012, fue muy criticado en los medios belgas y destituido dos semanas después del final del torneo.



Courtois, por su parte, considera que no es la primera vez que Wilmots profiere "públicamente y gratuitamente" acusaciones que considera que "atentan contra su honor" y el de su padre.



"Juntos hemos decidido presentar una denuncia penal con constitución de parte civil por calumnias y difamación", añadió Courtois.



El arquero, que cumplirá 26 años y que ha jugado 55 partidos con Bélgica, es citado en la prensa como posible sustituto de Alphonse Areola en la portería del París Saint-Germain.