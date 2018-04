el chino, la pieza clave

tegucigalpa

Nahún Espinoza, el técnico de los Merengues, lo tiene todo muy claro: su mente se centra exclusivamente en encontrar la fórmula de eliminar a Motagua en las semifinales y poco o nada le importa lo que se diga en el entorno del clásico...

Por ejemplo, al DT tricampeón no le interesa que justamente en la previa del primer juego (domingo 29 a las 4:00 de la tarde) desde La Ceiba se haya mencionado el nombre de Héctor Castellón como uno de los principales candidatos para llegar al León en junio.

El timonel de los Leones fue el primero en llegar a la sesión de entrenamientos del equipo que salió tercero en las vueltas (eliminó a Platense en la repesca) y ni siquiera se inmutó cuando la primera pregunta de la prensa fue precisamente sobre la versión que el lunes por la tarde desveló Roberto Dip, presidente del Rojo.

“Héctor Castellón es un buen entrenador y es más, si llega a Olimpia incluso lo veo para ir más allá y tomar a la Selección Nacional”.

- ¿Pero no es un desequilibrio para usted que mencionen posibles candidatos para llegar al puesto que hoy ocupa?

- No, porque yo ya les dije que me estoy retirando y que así como mi contrato puede durar un mes más puede durar un año más; como entrenador terminaré en Olimpia y quiero dejarlo claro porque hay periodistas que al parecer les incomoda que yo esté aquí... será que no les gusta cómo soy o cómo hablo.

- ¿Miraría con buenos ojos que llegue Héctor Castellón al club?

- Yo no soy quién para avalar o negar nada aquí, ya que es una cuestión de la directiva. Pero si traen a Castellón yo diría que es una buena decisión.

Ojo con el Chino...

Sobrellevado el tema Castellón, quien sería la primera opción de Rafael Ferrari en caso de que Nahún Espinoza no logre ganar el campeonato, el de Tela empezó a hablar de fútbol, lo que le gusta a los futboleros...

El cerebro de los Blancos habló detalladamente de lo que mira del rival: “Para Motagua, Wilmer Crisanto (baja por suma de amarillas) ha sido muy importante porque centra muy bien y sabe dominar su sector, pero Carlos Discua es el hombre clave de ellos de tres cuartos de cancha hacia adelante; igual tiene dos hombres importantes en la recuperación de la pelota como Reinieri Mayorquin y Héctor Castellanos y un gran goleador como Rubilio Castillo que se ayuda con otros futbolistas. Debemos valorar muchas cosas”.

La idea de Nahún Espinoza es “escribir una buena historia en un clásico en donde Motagua tiene el reglamento a su favor. Por eso debemos hacerlo mejor para clasificar”.

Olimpia seguirá pensando solamente en derribar al Ciclón. Y Nahún Espinoza solo piensa en esta serie. ¿El futuro? Que hablen los demás