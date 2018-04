"Recibir dos goles no es lo ideal", lamenta el entrenador del Liverpool Jurgen Klopp

Liverpool, Inglaterra

El entrenador alemán del Liverpool Jurgen Klopp, cuyo equipo ganó 5-2 este martes a la Roma en la ida de semifinales de la Champions, reconoció que el hecho de "recibir dos goles no es lo ideal", máxime cuando su equipo llegó a ir ganando 5-0.



"El resultado no es tan formidable como pudo haber sido, pero es un buen resultado", afirmó el técnico 'Red', para el que "recibir dos goles no es lo ideal".



"Estuvimos brillantes en largos periodos, pero cometimos un error y el árbitro otro, y recibimos dos goles", explicó.



"Ahora debemos trabajar en Roma (...). Pelearemos con todo lo que tenemos", avisó el exentrenador del Borussia Dortmund.



"Si dicen que fue fallo mío los dos goles por meter a dos delanteros que lo digan", exclamó.



Sobre el astro del partido, el egipcio Mohamed Salah, Klopp no escatimó elogios: "Increíble. (...) El primer gol es un disparo formidable. Y después estuvo aún mejor. ¡Qué jugador! Está en una gran forma física... y los otros dos (Mané y Firmino) no están mal tampoco".