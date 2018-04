"Vargas está con la espinita del torneo pasado"

San Pedro Sula, Honduras

El volante de Real España, Mario Martínez, fue contundente sobre su participación el próximo sábado en la ida de las semifinales del torneo Clausura ante Marathón, para las cuales se apunta pese a las molestias en su tobillo derecho con que abandonó el repechaje de vuelta ante el Honduras Progreso.



Le mandó un recado al timonel Héctor Vargas, dijo no temerle al reglamento, pues se repite el guion del campeonato anterior y considera que hay que pegar primero para visitar con garantías una plaza tan "difícil" como el Yankel Rosenthal.



Expectativas

"Estamos bien, conscientes de que no se pasó como queríamos, pero en semifinales son partidos diferentes, más que son clásicos; tenemos un gran equipo, hemos retomado la confianza y ojalá el sábado empecemos con pie derecho en el Morazán".



Reglamento

"Lo mismo fue el torneo pasado, tocó ganar un partido y pasar por la diferencia de goles, va a ser igual, hay que ganar un partido y jugar con inteligencia el otro".





Héctor Vargas

"Sabemos como es el profesor Vargas, yo creo que quiere pasar y está con la espinita del torneo pasado, pero no hay que caer en el juego de él, al final dentro del campo somos nosotros los que jugamos".



Mística

"Vamos a ir a buscar los dos partidos, el profe Tato se caracteriza por eso, en donde sea que jugamos sale a buscar los partidos, en semifinales no será la excepción y hay que empezar el sábado".



Confianza

"Tenemos equipo, venimos de menos a más y un partido contra Honduras no te va a quitar el mérito de seis o siete partidos invictos; estamos motivados y conscientes de la parte del torneo que jugamos y vamos con todo".



Paciencia

"Son dos partidos, son 180 minutos, el sábado no te dice si clasificás o no, pero obviamente a aprovechar la localía".



Favorito

"El campeón obviamente, si le preguntan a Vargas qué prefiere, si ser campeón de las dos vueltas o del torneo, dirá que lo segundo; vamos por el bi, tenemos equipo y venimos bien, no dudo que el sábado verán un España diferente al del Honduras Progreso".



Lesión

"Esperamos que sí (estar contra Marathón), me hice un par de exámenes, gracias a Dios no pasó a más y esperamos estar el sábado listos".



Futuro

"Me quedan seis meses, esperando participar y pensando en este torneo; no se sabe qué pueda pasar, en mi contrato, por ejemplo, está la cláusula que si sale una opción en el extranjero y es buena me voy".



Marathón

"La actitud que muestra en cada partido, no dan ningún balón por perdido, luchan hasta el final y eso ha sido clave para que sea campeón de las dos vueltas".