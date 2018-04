¿Se retira el Tyson Núñez?

CIUDAD DE GUATEMALA

Milton el Tyson Núñez es mitad guatemalteco y mitad hondureño, pero si algo tiene completo el actual delantero de la Universidad de Segunda División es "la alegría de jugar"; en octubre cumplirá 46 años y se resiste al retiro profesional.



El exartillero de Cremas, en donde es ídolo, habló ayer para el programa Todo Deportes de La Prensa Libre de Guatemala y confesó: "Me siento bendecido por estar jugando todavía en las canchas de Guatemala, el país que me abrió las puertas al éxito. Es mi segunda patria"; en el recuento de hechos de su vida deportiva, el pequeño Tyson (apodo que surgió en Deportes Progreseño cuando Mike Tyson estaba en la cúspide de su carrera) contó la vez que se sintió ninguneado en Uruguay, antes de hacer su debut con el poderoso Nacional.



"Me llevaron a un programa de televisión y los periodistas decían que era muy chiquito para jugar en una liga como la de Uruguay, que iba a arrugaba (a tener miedo)... yo me enojé internamente, sentí rabia y solo les dije: 'Señores, cuando me vean con la pelota en el campo hablamos, antes no'"



Luego, el Tyson se convirtió en ídolo de los hinchas del Bolso. Enseguida, Milton Núñez contó otra historia de esa época: "Una vez me preguntaron de Municipal si tuviera problemas para jugar con ellos y yo les dije que sí, porque siempre guardé respeto a los colores cremas; lo mismo pasó en Uruguay. Yo llegué a una prueba de 15 días a Nacional y mientras se decidían, mi agente recibió una llamada de José Pedro Damiani, presidente de Peñarol, para que fichara por ellos. Yo le dije que no, que había puesto mi palabra con Nacional".



Finalmente el ex-Olimpia, Marathón y Real España (con todos salió campeón) dejó claro que aunque "ahora corro menos que hace 10 años" no ha tocado a su puerta la idea del retiro: "Hace 10 años salí campeón con Marathón, creía que lo había ganado todo y pensaba retirarme, pero mi contratista me convenció y sigo acá. Por suerte no he tenido lesiones graves... así que hay Tyson para rato... aunque no sé si será un rato corto o largo... ja, ja, ja".



El equipo del Tyson Núñez desde hace siete años, la U de San Carlos, está virtualmente eliminado de pelear por el ascenso a falta de dos fechas para el final.