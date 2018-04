Zlatan Ibrahimovic no irá al Mundial de Rusia 2018

Estocolmo, Suecia

Janne Anderson, actual entrenador de la Selección de Suecia, fue contundente al consultarle sobre el regreso del delantero de Los Angeles Galaxi, Zlatan Ibrahimovic, de la MLS de los Estados Unidos.



Tras su comentario al famoso programa de televisión de Jimmy Kimmel, el técnico de Suecia dijo que hace unos días atrás había renunciado tras su participación en la Eurocopa y que respetaría su decisión.



"No me ha llamado, pero definitivamente no está incluido en los plantes para la Copa del Mundo", dijo el entrenador.



Zlatan creó una gran polémica cuando dijo que "Un Mundial no es lo mismo sin mí".