Bayern-Real Madrid, ¿cómo superar la dependencia a Ronaldo y Lewandowski?  

Múnich, Alemania

El Bayern de Múnich y el Real Madrid, que se enfrentan el miércoles en semifinales de la 'Champions' figuran entre los mejores equipos del mundo, pero comparten el mismo talón de Aquiles: la dependencia de Cristiano Ronaldo por el lado madridista, y de Robert Lewandowski, por el bávaro.



"Cristiano es Cristiano, toda su vida ha sido un jugador así, capaz de marcar 60 goles por temporada. Es verdad que no tenemos ninguno más que lo haga, pero tenemos otros que pueden marcar", dijo Zinédine Zidane, entrenador del Real Madrid, admitiendo implícitamente que no hay soluciones milagro en caso de ausencia del astro portugués.



En Múnich, es el presidente del club, Karl-Heinz Rummenigge quien se encarga de promocionar a su estrella: "Robert es probablemente el mejor '9' en Europa", dijo, recientemente, desmintiendo categóricamente todos los rumores de traspaso del polaco, incluido (y sobre todo) hacia el Real Madrid.



- 'Cristiano todavía nos sorprende' -

Los números hablan por sí solos:



En 'Champions', Ronaldo ha situado sus récords en niveles prácticamente inaccesibles: 120 goles en 150 partidos, 15 de ellos esta temporada, a dos tantos de su récord de 2013/14 (17). Ha marcado al menos un gol en sus últimos 11 encuentros en el torneo continental.



Contra el Bayern de Múnich, el portugués ha hecho diana en 9 ocasiones en tres enfrentamientos europeos, cinco de ellas la temporada pasada en cuartos de final (doblete en la ida en Múnich y triplete a la vuelta en Madrid).



En cuanto a su actual forma, también está en un momento dulce: acaba de jugar 12 partidos consecutivos marcando al menos un gol (22 tantos en total), igualando su mejor serie con la elástica blanca, 12 partidos seguidos en 2014.



Carlo Ancelotti, exentrenador del Real Madrid y del Bayern, acostumbraba a decir que tener a Cristiano titular equivalía a empezar el partido ganando 1-0.



"Estamos muy contentos de tener a Cristiano a ese nivel", dijo el defensa francés del Real Madrid Raphaël Varane, añadiendo que "no vamos a decir que estamos acostumbrados, pero cada vez que pensamos que va a parar, vuelve a aparecer. Todavía nos sorprende".



- Un 'póquer' de goles para la historia -

Frente a él, Lewandowski 'solo' ha marcado 45 goles en la Liga de Campeones, que nunca ha ganado. pero, él también sirve para asustar al adversario.



Nadie en Madrid ha olvidado el K.O. que infligió al equipo blanco en la semifinal de 2013. Entonces vistiendo la camiseta del Borussia Dortmund, también logró un 'póquer' de tantos para la historia en la ida (4-1). Cristiano replicó para mantener vivo a su equipo, pero finalmente fue el Dortmund el que pasó a la final, donde perdió contra el Bayern 2-1.



El pasado año, su ausencia por lesión pesó mucho cuando el Bayern recibió a los 'merengues' en la ida de los cuartos de final. Cristiano reventó la defensa bávara sin que el Bayern pudiera replicar.



El gol de penal del polaco en la vuelta no evitó la eliminación en la prórroga (1-2, 2-4 tras la prórroga).



Con los 33 años de Cristiano y los 29 de Lewandowski, sus entrenadores Zidane y Jupp Heynckes se enfrentan al mismo problema: ¿cómo gestionar a sus goleadores y que lleguen en forma para los partidos decisivos de abril y mayo, en que realmente se juega la 'Champions', la Copa y la Liga?



Zidane no tiene otra opción que dejar fuera algunas veces a su cinco veces Balón de Oro para que recupere, pese a que, desde la salida de Álvaro Morata al término de la pasada temporada, no tiene un sustituto real. El método, por ahora, un dado un gran resultado en la Liga de Campeones.



Lewandowski, por su parte, se había adelantado. Siendo el único jugador de campo que había jugado a prácticamente todos los partidos, reclamó -y obtuvo- que el Bayern le busque un sustituto. Es el internacional alemán Sandro Wagner quien ha aceptado el reto y que los sustituye frecuentemente en la Bundesliga desde su llegada a Múnich en el mercado de invierno (boreal).