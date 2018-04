Roger Rojas tras empatar 3-3 con Saprissa: Esta es una sensación de derrota

Alajuela, Costa Rica

El delantero hondureño Roger Rojas salió desencajado -pero con la frente en alto- tras el empate 3-3 de Alajuela ante Saprissa, en el que además anotó, en juego de inicio de la cuadrangular final del torneo Clausura en Costa Rica.



Roro, quien llegó a 18 goles en el campeonato al marcar el 3-0 ante Saprissa en el estadio Alejandro Morera Soto, no pudo ocultar su desencanto por el final 3-3, prácticamente en favor de los morados.



"Esta es una sensación de derrota hay que decirlo", dijo el artillero hondureño quien no podrá contar con su compañero Jonathan McDonald el próximo domingo ante Santos de Guápiles, tras ser expulsado al final del juego.



Al buscar respuestas del por qué se dejaron empatar, Roro indicó que "No sé si nos confiamos, no tuvimos personalidad en el 3-1 y Saprissa se aprovechó de nuestro nerviosismo. Increíble, nos vamos muy triste, tuvimos todo para ganarlo", cerró.