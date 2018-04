Casi once años después, Wilson Palacios vuelve a jugar en la Liga Nacional de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Tuvieron que pasar 3.937 días o 562 semanas... bueno, 129 meses o casi 11 años, para que el Mago Wilson Palacios se pusiera de nuevo la camisa de Olimpia y marcara así su regreso al fútbol de Honduras.



Tras exitosos pasos por la Premier League inglesa (Birmingham City, Wigan Athletic, Tottenham Hotspurs y Stoke City), y una corta escala por el Miami FC de la NASL de Estados Unidos, Wilson Palacios ingresó a los 84 minutos del juego que Olimpia venció 2-1 a Platense por el pase a semifinales de la Liga Nacional de Honduras.



El popular Bob Esponja, debutó en 2002 con Olimpia, equipo con el que hizo 102 apariciones y 32 goles, ganando cinco copas entre 2002 y 2007, incluyendo el famoso tricampeonato de Nahún Espinoza.

Wilson Palacios platica con Nahún Espinoza, entrenador con quien ganó un tricampeonato antes de irse a Europa y ahora lo hizo redebutar en Honduras. Foto: David Romero / El Heraldo.





Palacios no jugaba profesionalmente desde el 23 de octubre del 2016 con el Miami FC ante el Cosmos de Nueva York.



Wilson fue buscado por los medios de comunicación tras el partido y dijo estar contento de regresar al fútbol.

"Muy bien, motivado porque regresé a jugar, entonces me sentí muy bien. Acordémonos que hace tiempos que no jugaba un partido, me costó, pero ahí vamos", contó el jugador.



Y agregó. "Es un momento que no se puede describir, fue una gran emoción, un poco de nervios y si no lo hay ya no somos jugadores".



A pesar que el jugador no está en su mejor momento de juego, asegura que pronto lo estará. "Voy a seguir trabajando para que el profesor me dé más minutos. Uno trabaja para eso y gracias a Dios que se dio la oportunidad, ya el equipo iba ganando y el profesor tuvo la motivación o no sé".



Palacios aclara que su ingreso al partido no estaba planificado o al menos no se lo habían dicho, sino que fue parte del partido.. "La verdad que no, se fue dando el partido y fue que él me metió".



En cuanto a la oportunidad en estos duelos de semis ante el Motagua. "Uno trabaja para eso, pero al final el profesor es que tome la decisión. Sé que el equipo tiene buenos jugadores y vienen con ritmo. Yo no estoy desesperado, pero si con ganas de jugar".



La pregunta ahora es... ¿Lo podrán Nahún ante Motagua en semifinales?