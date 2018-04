El Bayern no debe tener miedo al Real Madrid, estima Arjen Robben

Berlín, Alemania

El holandés del Bayern Múnich Arjen Robben afirmó este domingo que el conjunto bávaro no debe mostrar temor ante el Real Madrid si no quiere verse eliminado por segundo año consecutivo por el equipo madrileño.



El Bayern recibirá al Real Madrid el miércoles en el Allianz Arena, en un duelo que reeditará el vivido la temporada pasada en cuartos de final.



"El año pasado no lo hicimos bien en el partido de casa y jugamos con algo de miedo", dijo Robben.



"Eso no debería ocurrirnos el miercoles", añadió el exjugador del Real Madrid.



"Estaremos preparados. Ellos también pueden ser vulnerables", señaló el veterano extremo.



Hace un año, el Bayern perdió el duelo de ida en Múnich 2-1, antes de ceder en el Bernabéu 4-2 después de haber llevado el partido a la prórroga.



El Real Madrid ganó sus cinco últimos partidos ante el Bayern, anotando 13 goles y recibiendo 4.



Además, el astro portugués Cristiano Ronaldo firmó siete goles en sus tres últimos partidos ante el Bayern.