Andrés Iniesta publicará esta semana si se va del Barcelona a China

Madrid, España

El capitán del Barcelona, Andrés Iniesta, anunció este sábado que esta semana hará pública su decisión sobre si se marcha o no del Barcelona a final de temporada, presumiblemente a China.



"Es un día muy emotivo, de muchas emociones. Esta semana diré cual es mi decisión", dijo Iniesta en la zona mixta, tras ganar este sábado la final de la Copa del Rey 5-0 frente al Sevilla, de la que dijo que es "una posibilidad" que sea la última.



"Hoy era un título más, teniendo la oportunidad de añadir la Liga en poco tiempo", dijo Iniesta, feliz por el encuentro contra el Sevilla en el que marcó un gol y salió ovacionado por el público.



"Ha sido un partido redondo a nivel colectivo y personal. A nivel colectivo por la sensación que ha transmitido el equipo, que ha conseguido este título", dijo.



"A nivel personal lo que me hace más feliz es haber hecho el partido que hice y que el equipo haya conseguido otro título, la cuarta Copa (del Rey) consecutiva", dijo.



"Lo de hoy y la Liga es fruto del grandísimo trabajo del año y es no lo puede quitar nadie", concluyó.