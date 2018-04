Alexis Sánchez guía al Mánchester United a la final de la Copa inglesa (2-1 a Tottenham)

Londres, Inglaterra

El Mánchester United, de la mano de Alexis Sánchez, autor de un gol y con una participación activa en el otro, derrotó 2-1 al Tottenham, este sábado en Wembley, y se clasificó para la final de la Copa de Inglaterra.



Eliminado en la Champions League en octavos de final por el Sevilla y segundo en la Premier League lejos de un Mánchester City que ya ganó el título matemáticamente, la emblemática FA Cup es la gran esperanza que le queda al equipo de José Mourinho para salvar el honor esta temporada.



El rival del United en la final del 19 de mayo, también en el estadio londinense de Wembley, saldrá de la semifinal que disputan el domingo el Chelsea y el Southampton.



"Los jugadores se lo merecen, sobre todo contra un equipo como los Spurs. El partido fue muy bueno. Ellos comenzaron muy fuertes, muy agresivos, y eran mejores que nosotros. Marcaron y tuvimos un momento en el que perdimos el control del centro del campo. Pudimos recuperarnos con buen fútbol, un buen gol y teniendo cerebro en la segunda parte", declaró Mourinho.



Alexis Sánchez, llegado al equipo de Old Trafford en el mercado de enero procedente del Arsenal, tuvo un papel protagonista, empatando en el minuto 24 con un gol de cabeza, entre dos rivales, a centro de Paul Pogba.



El astro chileno devolvía así la igualdad al marcador después de que los 'Spurs' se hubieran adelantado en el 11, con un gol de Dele Alli al empujar en la red en el segundo palo un pase de la muerte de su compañero danés Christian Eriksen, que había recibido un espectacular balón en largo del colombiano Dávinson Sánchez.



Alexis Sánchez tuvo un papel determinante en el gol del triunfo del United: recibió en una esquina del área y se dio la vuelta con clase para encontrar el espacio de un pase que, tras tocar Romelu Lukaku, el español Ander Herrera (minuto 62) convirtió en el 2-1 definitivo con un fuerte remate en la entrada del área.



Antes del gol de Alexis, cuando iba con ventaja, el Tottenham tuvo un par de grandes ocasiones para asestar un gran golpe al partido, pero Dele Alli y Eriksen no pudieron acertar. Mourinho, mientras, se desesperaba en el banquillo ante la deriva preocupante de su equipo, hasta que el chileno dio un golpe de timón.



- Sin puntería -

En la última media hora, el Tottenham, necesitado de ir al ataque, tuvo alguna ocasión para forzar la prórroga.



Eriksen, con un disparo con la zurda algo desviado (73), y el keniano Victor Wanyama (87), que remató fuera de cabeza, desaprovecharon los últimos cartuchos de los londinenses.



"Estamos en un proceso. Hemos llegado a una semifinal, somos competitivos en la Liga de Campeones y en la Premier League. Luchar por el Top 4 no es suficiente. En los últimos cuatro años hemos construido un muy buen equipo, intentando crear una mentalidad ganadora. Por ahora no es suficiente, creo que tenemos que continuar", estimó Pochettino.



El Mánchester United aspirará en mayo a conseguir su decimotercer título en la Copa de Inglaterra, con lo cual igualaría en lo alto del palmarés con el Arsenal.



Esta victoria devuelve la calma a los 'Red Devils', después de la lluvia de críticas provocada por su derrota del pasado fin de semana ante el colista West Browmich, que permitió al Mánchester City asegurar matemáticamente el título. La actitud de varios jugadores del United en ese partido enfadó mucho a su volcánico entrenador.



El Tottenham, cuarto en la Premier League, se despide de la posibilidad de conseguir este curso el primer trofeo de la 'era Pochettino' y su prioridad ahora será mantenerse entre los cuatro primeros de la liga inglesa, para poder clasificarse para la próxima Liga de Campeones, una competición donde este año fue eliminado también en octavos de final, en su caso por la Juventus italiana.



El último título del Tottenham tiene ya una década: la Copa de la Liga de 2008.