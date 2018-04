Bayern Múnich afina la artillería antes de su cita con el Real Madrid

Berlín, Alemania

El Bayern Múnich, ya campeón de la Bundesliga, venció 3-0 en la cancha del Hanóver (13º), antes de recibir el miércoles en el Allianz Arena al Real Madrid en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones.



Thomas Müller (57), el polaco Robert Lewandowski (73) y Sebastian Rudy (89) fueron los goleadores del gigante bávaro, que el 7 de abril se proclamó campeón alemán por sexta vez consecutiva.



Müller y Lewandowski, normalmente titulares ante el vigente doble campeón europeo, salieron del banquillo en la segunda mitad para encarrilar la victoria visitante.



Con un ojo puesto en la cita clave de la temporada, Jupp Heynckes presentó un equipo con muchas caras nuevas. Muestra de la amplitud de armario de la que dispone, solo el portero Sven Ulreich, titular esta temporada por la larga baja de Manuel Neuer, y Lars Lukas Mai, de 18 años y que debutó en la Bundesliga, fueron los únicos no internacionales en el once titular.



Franck Ribéry, Mats Hummels, Joshua Kimmich y Javi Martínez estuvieron en un banquillo de estrellas, junto a Muller y Lewandowski.



En el equipo titular portaron los galones el español Thiago Alcántara, el colombiano James Rodríguez, Jerome Boateng y el holandés Arjen Robben, que fue capitán.



En la primera mitad ambos equipos tuvieron opciones pero no estuvieron acertados. En la segunda el Bayern abrió el marcador tras una jugada de Juan Bernat por la izquierda que culminó Müller.



Luego Lewandowski, con su 28º gol en Bundesliga, de la que es el máximo realizador, amplió la cuenta. El polaco suma 38 en todas las competiciones.



El medio Rudy, que aspira a jugar el Mundial con Alemania, aprovechó un córner para hacer el 3-0.



- El Hoffenheim devora al Leipzig -

Con el título otorgado, la emoción de la Bundesliga está en los equipos que acompañarán al Bayern en la Liga de Campeones. El Hoffenheim (5º) cumplió con creces al vencer 5-2 al Leipzig (6º), al que superó en la tabla.



Mark Uth (14, 59), Serge Gnabry (35), el checo Pavel Kaderábek (45) y Lukas Rupp (64) protagonizaron la goleada visitante, mientras que por el Leipzig marcaron el guineano Naby Keita (58) y el francés Dayot Upamecano (88).



Por delante del Hoffenheim, 49 puntos, y del Leipzig (47) están en los dos últimos puestos de Champions el Borussia Dortmund (4º) y el Bayer Leverkusen (3º), ambos con 51 unidades. Se enfrentan en el Signal Iduna Park, en el duelo que cierra los partidos del sábado.



Además el Eintracht Fráncfort, séptimo con 46, se descuelga tras caer 3-0 en su campo ante el Hertha Berlín (9º).



En los otros partidos disputados este sábado el Hamburgo (17º) ganó 1-0 al Friburgo (16º), en un duelo directo por evitar el descenso, y el Stuttgart (10º) venció 2-0 al Werder Bremen (12º), en partido entre dos equipos que transitan por la zona tibia de la tabla.