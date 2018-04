Descendido: El minuto 90 que recordará todo aficionado del Málaga

Málaga, España

La afición, jugadores, equipo técnico y directiva del Málaga, recordarán el gol al minuto 90, que sepultó su permanencia en la Primera División de España, en el partido frente al Levante.



El director deportivo del Málaga, José Gonzáles, dijo a su asistente técnico segundos antes que el Levante anotara el gol “le he dicho a Alfonso Cortijo (segundo entrenador), hoy perdemos”.



Cabe mencionar que el Málaga perdió puntos importantes en los últimos minutos, frente a sus rivales directos en el tema del descenso. El Deportivo la Coruña le anotó al minuto 85 de local, Las Palmas marcó al minuto 90 y finalmente el Levante también en las postrimerías del partido.



Aunque estos partidos no excusan a la pobre campaña del Málaga, ya que de 99 puntos disputados hasta la fecha, solamente logró 17, condenándolo a la última posición de la tabla.



”Evidentemente se ha descendido, no hoy desde hace muchísimo tiempo para mí. La trayectoria de la temporada ha sido mala se han intentado solventar de muchas formas, pero no cabe duda que yo sigo insistiendo, he tenido la fuerte de dirigir un grupo de futbolistas fantásticos”, expresó Gonzáles durante una rueda de prensa.