Liga de España y Premier League, duelos que tienes que seguir este fin de semana

Tegucigalpa, Honduras

¡Será fin de semana recargado de fútbol! El sábado el Real Madrid descansa en la liga de España y se prepara para afrontar al Bayern Múnich en la Champions League.



Para los azulgranas tampoco habrá acción en la liga española. El Barcelona se mide frente al Sevilla en la Copa del Rey, el partido se podrá ver este sábado a la 1:30 de la tarde en el Wanda Metropolitano, en la ciudad de Madrid.



El Bayern Múnich ya como campeón en la Bundesliga (Liga de Alemania), visita la casa del Hannover 96. Este partido será a las 7:30 de la mañana del sábado.



En tanto en la Premier League, West Bromwich enfrentará al Liverpool, quien marcha tercero con 70 puntos, lo cual lo ubica en puestos de competiciones europeas. El duelo será en el estadio The Hawthorns a las 5:30 de la madrugada de este sábado.



El Galaxy FC, de Zlatan Ibrahimovic, juega frente al Atlanta United en la MLS de los Estados Unidos. A las 10:00 de la noche se verán las caras en el estadio Stubhub Center (Carson, California).



En la Liga Nacional de Honduras se juega el partido de vuelta del repechaje a las 7:00 de la noche. Real España vs Honduras del Progreso se medirán en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. Cabe mencionar que en el partido de ida quedaron empatados 1-1.



Agenda deportiva del domingo

El Manchester City juega en su casa. El estadio City of Manchester Stadium será testigo del encuentro ante Swansea City a las 9:30 de la mañana. Los citizen ya se coronaron campeones de la Premier League.



Atlético de Madrid vs Betis se desarrollará en el estadio Wanda Metropolinato (Madrid), a las 12:45 del mediodía del domingo.



En el Juventus Stedium, la Juve se mide al Napoli, ambos equipos disputan el primer lugar de la tabla, donde momentáneamente la vecchia signora se encuentra con 85 puntos y los napolitanos con 81. Este partido lo podrás ver a las 12:45 del mediodía, hora de Honduras.



El Girona del Choco Lozano juega frente al Español en la liga de España a las 4:00 de la tarde, en el estadio Municipal de Montilivi (Girona).



En la Liga Nacional de Honduras, el Olimpia se juega su boleto a la semifinal frente al Platense en el Estadio Nacional de Tegucigalpa a las 4:00 de la tarde.