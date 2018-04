Héctor Vargas a punto de renovar por 2 años con Marathón

San Pedro Sula, Honduras

El directivo del Marathón, Rolin Peña, valoró el trabajo que está realizando el entrenador argentino Héctor Vargas, que logró el liderato de las vueltas regulares por segunda ocasión.



"No recuerdo esta continuidad de dos torneos en primer lugar, creo que es la primera vez. Es un logro importante, pero no es el logro máximo que aspiramos que es llegar a la final y poder ganarla", mencionó Peña.



Hace un año firmaron al estratega para comandar el barco verdolaga y todo indica que continuará por otros dos años más. Las pláticas ya están adelantadas.



"Con el profe estamos muy alegres por lo que está realizando y por lo que podemos conseguir, obviamente hemos hablado con él, le hemos propuesto la continuidad con un contrato de dos años y hay que definir algún tipo de situación contractual, pero ya está hablando", dijo.



Y agregó: "Él está muy optimista y seguramente en los próximos días o semanas llegaremos a un acuerdo para definir la firma del contrato".



Rolin Peña anunció que este sábado el Marathón tiene un duelo de preparación a las 3:00 pm contra Parrillas One en el estadio Yankel Rosenthal con un costo general de 40 lempiras. Todo lo recaudado es en beneficio para "Fátima" Valerio, exarquero de Marathón en los años 70's. "Está necesitando de estos recursos", destacó el directivo.

