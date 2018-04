Mánchester United se recupera en Bournemouth en busca del subcampeonato

Londres, Reino Unido

El Mánchester United consiguió un triunfo valioso en el campo del Bournemouth (2-0), este miércoles en partido de la Premier League, con lo que aseguró continuar en esta fecha en la segunda plaza del campeonato.



El United había conseguido hace once días retrasar el título del Mánchester City al ganar el derbi de su ciudad, pero el domingo cayó inesperadamente ante el colista West Bromwich, lo que permitió al equipo de Josep Guardiola proclamarse matemáticamente campeones.



Desde hacía semanas el título del City parecía asegurado y únicamente cuestión de tiempo, por lo que la materialización del mismo no fue una gran sorpresa, aunque sí lo fue el momento por la inesperada derrota del Mánchester United el domingo, que provocó una tormenta de críticas.



La victoria en Bournemouth permite por lo menos calmar los ánimos y devolver al United al buen camino para poder conseguir al menos el subcampeonato, en una temporada dolorosa sobre todo por la eliminación en octavos de final de la Liga de Campeones ante el Sevilla.



En la clasificación, el United suma ahora 74 puntos, con lo que se pone provisionalmente con 4 más que el Liverpool (3º), semifinalista de la Champions League.



El cuarto clasificado, el Tottenham, está a 6 puntos del United. Los 'Spurs' habían abierto la 35ª jornada el martes con un empate 1-1 en el campo del Brighton, por lo que pierden dos puntos más con respecto al equipo de José Mourinho.



El primer gol del United en el estadio Dean Court lo consiguió en el minuto 28 Chris Smalling, empujando a la red un pase de la muerte de Jesse Lingard.



El segundo, que dio la tranquilidad a los 'Red Devils', llegó en el 70 por medio del belga Romelu Lukaku, que recibió en la entrada del área una asistencia del francés Paul Pogba y elevó por encima del arquero para el 2 a 0.



Pogba fue mantenido en el once inicial de Mourinho para este partido. El técnico luso realizó siete modificaciones respecto al equipo con el que comenzó en el anterior partido ante el West Bromwich.