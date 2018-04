"Mourinho me dijo que yo con un brazo paraba más que Casillas"

Brasil.

Julio César, portero brasileño, contó que una vez José Mourinho le dijo que él era mucho mejor cancerbero

que Iker Casillas.

En la final de la Copa Confederaciones 2013, en la que Brasil venció 3-0 a España, el meta celebró con la camisa de Casillas.

"Cuando llegué al vestuario vi un mensaje de Mourinho en mi móvil. El mensaje decía lo siguiente: 'Estás loco. Es Casillas quien tendría que ponerse tu camiseta y no tú la suya. Y me dijo que yo con un solo brazo paraba más que Casillas", contó el brasileño.

Tras esa final, el excancerbero del Real Madrid fue al camerino brasileño para agradecerle el gesto a Julio César.

"Iker fue al vestuario a hablar conmigo y le dije que tuviera cabeza con Mourinho, que es difícil pero que tenía que afrontarlo. A Mourinho le gusta ir de cara con los jugadores que están considerados estrellas en los equipos que dirige".

El cuidapalos, que actualmente juega en el Flamengo de Brasil, dijo que el segundo año en el Inter de Milan bajo las órdenes del entrenador luso fue complicado.

"Entraba a los partidos con miedo a equivocarme. Ahí pensé: o lo afronto o acaba con mi carrera. En un entrenamiento Mourinho se me acercó y me dijo: 'Eres el mejor portero del mundo, pero hoy eres un portero de Serie C', contó Julio César sobre la particular personalidad del hoy entrenador del Manchester United de Inglaterra.