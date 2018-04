Edwin León: “Tenemos 90 minutos que vamos a ir a jugar a muerte”

El Progreso, Honduras

El veloz atacante del Honduras Progreso, Edwin León, no salió del todo conforme por el empate 1-1 en el repechaje de ida ante Real España, pero advierte de la peligrosidad de los suyos para la revancha del sábado en el Estadio Francisco Morazán.



“Es un empate con sabor muy amargo, porque queríamos sacar el resultado en casa, lastimosamente no se dio pero tenemos 90 minutos en San Pedro que vamos a ir a jugar a muerte”, anticipó con tono retador el oriundo de Morazán, Yoro.



León dice que “sabemos la capacidad que tenemos, toca descansar y ver el partido para observar en qué nos equivocamos y no cometer los mismos errores el sábado”, apunta de forma analítica.



En relación a su tanto, que pudo significar pegar primero, Edwin Marbely menciona que “sabemos que con un gol se puede definir un partido, lastimosamente no estuvimos concentrados y nos pasó factura al final”.



Para cerrar, estima “un partido de ida y vuelta, que es lo que queremos para sacar el resultado; nos vamos a preparar para ganar el partido, no importa como salga Real España, si a atacar o a defenderse”.