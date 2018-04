Olimpia: Nahún utilizaría a Wilson Palacios ante Platense en reprechaje en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Minutos antes de iniciar una reunión entre el técnico del Olimpia y sus jugadores, Nahún Espinoza se reunió con el volante Wilson Palacios, lo que deja una clara esperanza del regreso del jugador a la canchas.



El propio estratega no se anduvo por las ramas y adelantó que el jugador ya está preparado para su regreso."No les extrañe que Wilson aparezca en uno de estos partidos, vamos a tomar la decisión", comenzó diciendo.



Y es que Nahún ya lo había dicho y lo repitió, que el propio jugador es el que debía de indicarle cuando podía volver a la canchas. "Dije que si Wilson Palacios me dice que tiene un aspecto que no se sienta bien, yo no lo pongo a jugar, si él me dice profe estoy bien, yo quiero jugar, que no les extrañe que en algún partido juegue, corriendo los riesgos que ya saben".



Y además fue claro en cuanto a las criticas que pueden venir en su contra si lo pone a jugar. "Tienen que ser ustedes analíticos y no voy a esconderme, simplemente asumiendo un riesgo grande".



El técnico merengue confirmó que el propio jugador ya le dijo que está listo. "Ya me dijo que está bien y por eso digo que ya cuento con él, está listo".



La parte técnico del Olimpia valora que el regreso de Palacios puede ser un riesgo. "Podría ser y definitivamente que lo tenemos que valorar. Lo he visto muy bien, pero es un riesgo. Yo digo que va jugar, lo hace mal, yo soy el culpable y ustedes critíquenme".



Pero por se adelanta que en el duelo de regreso ante el Platense en el Nacional podría ser el mejor escenario para su regreso."En el caso específico de Wilson, si yo lo meto a jugar y lo hace mal, yo soy el culpable. Por eso digo que lo tenemos que medir una estrategia a seguir", finalizó Nahún Espinoza.