Héctor Castellón con futuro incierto en el Vida de La Ceiba

Héctor Castellón desconoce si la directiva renovará su contrato para continuar en el banquillo del Vida de La Ceiba para el próximo torneo Apertura de Liga Nacional de Honduras.



El experimentado estratega logró el objetivo de salvar la categoría pero fracasó en clasificar a la liguilla en los torneos Apertura y Clausura, respectivamente.



"El objetivo principal era salvar la categoría y lo logramos, aunque teníamos cerca la clasificación a la liguilla pero dejamos de hacer cosas que nos impidió lograr el propósito, estos muchachos tienen que seguir creciendo y madurando", advirtió.



Vida cerró la temporada en el séptimo lugar de la tabla general de colocaciones con 21 puntos, tras ganar cinco partidos y empatar seis de 18 disputados, mientras que en la tabla acumulada terminó sexto con 42 unidades producto de triunfos y 12 empates.



"Este torneo fue bueno porque Vida tiene mucho futuro con este equipo, es el más joven de Liga Nacional . hay que seguirlo trabajando, ojalá puedan continuar este proyecto porque el equipo tiene mucho futuro", expresó.



El ex timonel de Real Sociedad, Victoria y Honduras Progreso confirmó que está desligado de la institución roja "Terminé mi contrato el domingo, la directiva no me ha propuesto nada de renovación todavía, entramos a vacaciones, este lunes nos reuniremos con los muchachos para platicar y después veremos que pasa", reiteró.