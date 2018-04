Guardiola jugará al golf a la espera de una derrota del United que le de el título 

'No aprovechamos nuestra primera oportunidad, espero que aprovechemos la segunda para celebrar con nuestros hinchas la próxima semana', añadió el técnico. (Foto: AFP)

Londres, Inglaterra

El técnico español del Mánchester City, Pep Guardiola, jugará al golf el domingo mientras el Mánchester United se enfrenta al West Bromwich, que dará el título a los Citizens en caso de victoria en Old Trafford.



"Tengo un partido de golf con mi hijo. El único resultado que quiero saber es bogey o birdie", dijo Guardiola.



El Mánchester City rompió su mala racha y venció 3-1 en Wembley al Tottenham (4º), este sábado en la 34ª jornada de la Premier League, y celebrará el título el domingo si el Mánchester United (2º) pierde ante el colista West Bromwich.



"Veremos, el fútbol es muy difícil de predecir. Normalmente el United ganará al West Brom", añadió Guardiola.



Si el United no cede, el City tendrá la oportunidad de proclamarse campeón en su estadio la próxima semana ante el Swansea.



"No aprovechamos nuestra primera oportunidad, espero que aprovechemos la segunda para celebrar con nuestros hinchas la próxima semana", añadió el técnico, haciendo referencia a la derrota 3-1 ante el United en la jornada anterior, que impidió que celebraran el trofeo en el Etihad Stadium.

