Real Sociedad se aferra a la Primera División de fútbol de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El portero de Real Sociedad, Yul Arzú, manifestó este jueves que Dios les dio la oportunidad de estar vivos futbolísticamente y con posibilidades de salvar la categoría pese a la derrota 0-1 el miércoles anterior ante Real España.



Los aceiteros ahora están obligados a vencer a Platense este domingo en casa para apostar al desempate que definirá al descendido de Liga Nacional de Honduras.



"Estamos viviendo momentos complicados pero conscientes que tenemos una nueva oportunidad el domingo de alargar el torneo, podemos llevar esta situación a un partido de desempate si logramos ganar en casa, esperamos que todo nos salga bien que el marco rival se abra para hacer los goles que se nos han negado en lo largo del torneo", expresó.



Y añadió. "Estamos conscientes del problema de gol que hemos tenido durante el torneo pero Dios nos ha dado la oportunidad de estar vivos, con la esperanza de salvarnos, vamos a cambiar la situación dando el máximo para ganar de forma contundente".



Real Sociedad es último en la tabla acumulada con 35 puntos, mientras que Platense figura con 38. Un empate o una derrota ponen a los tocoeños en Segunda División, pero un triunfo lo lleva a un juego extra en cancha neutral.



"Estadísticamente en Tocoa nos ha ido bien contra Platense, tenemos buen récord, aunque el fútbol no es de estadísticas sino de presente, tenemos que dejar a un lado todo eso para darlo todo el domingo. Tenemos que hacer pesar nuestra localía, necesitamos que los aficionados llenen el estadio como jugadores números 12".

Sobre la decisión de los escualos de no concentrarse previo al juego en Tocoa dijo: "No sé porqué Platense tiene miedo hospedarse en Tocoa si aquí han venido todos los equipos y nos les ha pasado nada, es una ciudad tranquila, hay mucha gente sana y de paz, No entiendo porqué hacen eso, creo que tienen temor por lo del partido".



CANCHA NEUTRAL



Si Real Sociedad y Platense tienen que definir el descenso en cancha neutral, el experimentado meta prefiera que se juege en el estadio Carlos Miranda de Comayagua o el estadio Ceibeño. "Me parece que para jugar un partido de alto impacto como el desempate las mejores canchas son la de Comayagua y La Ceiba, son canchas que se prestan para jugar bien al fútbol", cerró.