David Fúnez: Es la única oportunidad y no la vamos a desaprovechar

El timonel tocoeño dijo que no iba a desaprovechar la oportunidad del próximo domingo ante el Platense. Foto EL HERALDO

San Pedro Sula, Honduras

El entrenador de Real Sociedad, David Fúnez, es optimista y se ve forzando el partido que les ayude a salvar la categoría el próximo domingo ante Platense.



“Fue un partido difícil, la situación del descenso nos impulsó a hacer un partido en el que entregamos todo, hicimos un desgaste fuerte, gracias a Dios se confirmó un resultado y tenemos la esperanza”, comenzó diciendo el “Chavo” en rueda de prensa.



El timonel tocoeño añadió que “en casa siempre hemos sido fuertes, es la única oportunidad que tenemos y no la vamos a desaprovechar ; no va a ser fácil, pero el domingo esperamos forzar ese partido para salvar la categoría”, advirtió a su rival de turno, que cayó esta noche ante Olimpia (1-2).



Cerrando, el preparador táctico hizo una confesión: “Nunca me sentí descendido hoy, de corazón lo digo, siempre tiene una esperanza uno; tenemos Fe que lo vamos a lograr”.

