Un triplete de Dybala permite a la Juventus fortalecer su liderato

Milán, Italia

El argentino Paulo Dybala marcó un triplete, con dos goles de penal, en la victoria de la Juventus en campo del colista Benevento por 4-2, lo que permite al equipo de Turín consolidar el liderato, este sábado en el inicio de la 31ª jornada.



El equipo blanquinegro sigue en carrera por un séptimo título consecutivo con esta victoria, cuatro días antes de jugar en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid, en busca de una remontada en la vuelta de cuartos de final de Champions, tras perder por 3-0 en casa en la ida.



Juventus tiene 81 puntos en 31 partidos, siete más que el segundo clasificado, Nápoles, que viaja el domingo a Chievo.



"Felicitaciones a los chicos porque era importante ganar este partido tras la derrota contra el Real Madrid", afirmó el técnico de la Juventus, Massimiliano Allegri.



"Quedan siete partidos y el de hoy era muy importante. Tenemos que sacar energía para luchar por el Scudetto, la Copa de Italia y por supuesto la vuelta en Madrid. No es fácil seguir ganando a este ritmo", añadió Allegri.



Dos penales de Dybala

El delantero maliense Cheick Diabate (24, 51) logró un doblete, que permitió dos veces empatar al Benevento tras los dos primeros tantos de Dybala (16, 45+3).



Pero el modesto equipo de la ciudad cercana a Nápoles acabó perdiendo su 26º partido en 31 jornadas.



Dybala, que se perderá el viaje a Madrid tras ver la tarjeta roja en la ida, abrió el marcador poco después del cuarto de hora de partido y consiguió el segundo en el descuento de la primera parte, al transformar un penal concedido tras consulta del vídeo.



El argentino de 24 años logró el tercer tanto desde el punto de penal en el minuto 74, cuando Gonzalo Higuaín fue derribado en el área, mientras que el brasileño Douglas Costa cerró la cuenta para la Juventus a ocho minutos del final, con un gran gol, colocando el balón cerca de una de las esquinas, desde fuera del área (82).



Dybala lleva 25 goles esta temporada entre todas las competiciones. "Es difícil jugar contra estos equipos que no tienen nada que perder", afirmó tras el partido.



El argentino inauguró el marcador a los 16 minutos cuando el colombiano Juan Cuadrado centró a Dybala, quien resolvió con un disparo con el pie izquierdo dentro del área.



Tras el empate del Benevento por parte de Diabate, los turineses volvieron a ponerse por delante con el penal transformado por Dybala después de una falta dentro del área del suizo-albanés Berat Djimsiti sobre el bosnio Miralem Pjanic.



Doblete de Diabate

Cinco minutos después del descanso, Benevento volvió a empatar con el segundo tanto de Diabate.



Era el quinto gol del delantero de 29 años en cinco partidos desde febrero.



Pero Dybala puso a la Juventus por delante de nuevo con un nuevo penalti, antes del tanto definitivo de su compañero brasileño Douglas Costa.



"Fue un partido duro, lanzaron muchos balones al área para sus jugadores altos y eso nos creó problemas", dijo Dybala.



"Cada partido es importante y hemos conseguido tres nuevos puntos. Sabemos que Nápoles va a luchar hasta el final, por lo que no nos podemos permitir perder ningún punto", añadió.



Nápoles necesitará una victoria en Chievo (14º clasificado) el domingo tras haber empatado en Sassuolo el pasado fin de semana, si quiere seguir optando a su primer título desde 1990.



AS Roma, tercero, recibe a la Fiorentina (noveno) este sábado, antes de la visita el martes del Barcelona al Estadio Olimpico, para tratar de mantener la ventaja de un punto sobre el Inter de Milán, que es cuarto.