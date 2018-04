Este es el diseño de las entradas del Mundial de Rusia 2018 que comienza en junio

Zúrich

A 69 días del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™, el ente rector del fútbol mundial presentó el diseño de las entradas.



Cada entrada lleva impresa toda la información sobre el partido: la designación del encuentro, el estadio, la fecha, la hora de comienzo y la hora en que se abrirán al público las puertas del estadio. Se recuerda a los aficionados que las puertas se abrirán tres horas antes del comienzo de cada encuentro a excepción de los días del partido inaugural y la final, en los que se abrirán con cuatro horas de antelación.



En las localidades también figuran la categoría, la ubicación exacta y un plano con el sector correspondiente marcado. Además, en el reverso de cada localidad figura una versión abreviada de los Términos y Condiciones Generales para la Utilización de Entradas vigentes para todos los titulares de entradas, quienes deben saber que las localidades constituyen una licencia revocable para acceder al estadio.



Elementos de seguridad

Las entradas contienen algunos elementos de seguridad, como son un código de barras situado en el lateral derecho y un holograma junto al plano sectorial del estadio.



Se trata de entradas personalizadas, es decir, en ellas figura impreso el nombre de su titular. Solo tendrán derecho a acceder al estadio las personas que dispongan de una entrada válida y una tarjeta de hincha (FAN ID), y que se hayan registrado al adquirir la entrada en FIFA.com/tickets.



Los aficionados deberán pasar los siguientes controles al llegar al estadio:

Perímetro exterior del estadio: los aficionados deberán PRESENTsus tarjetas de hincha y sus entradas.

Entrada al estadio: la validez de las entradas se comprobará de forma electrónica mediante un sistema de identificación por radiofrecuencia (RFID) capaz de identificar las localidades canceladas o falsificadas y que, por tanto, no servirán para acceder al partido en cuestión.



Las entradas adquiridas durante la primera y segunda fase se enviarán por correo de forma gratuita en las semanas previas al torneo a partir de abril/mayo de 2018. Quienes adquieran sus entradas en la fase de ventas de última hora podrán recogerlas en uno de los centros de venta de entradas de la FIFA, que estarán en funcionamiento desde el próximo 18 de abril.



FIFA.com/tickets: la única fuente oficial



Dado el gran interés que despierta el torneo, la FIFA recuerda a los aficionados de todo el mundo que es.FIFA.com/tickets es la única página web oficial donde pueden obtenerse localidades para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ de forma legítima.



Las entradas obtenidas de cualquier otra fuente se cancelarán automáticamente en cuanto se constate su existencia, y sus propietarios no tendrán derecho a acceder al estadio ni a percibir reembolsos o compensaciones de otro tipo.



La FIFA considera que la venta y la distribución ilegal de entradas es un problema grave y desea encontrar y frenar las ventas no autorizadas en colaboración con las autoridades locales, incluidos los organismos de protección de los consumidores en numerosos países. Resultado de esa labor, en los últimos meses se ha evitado la venta de numerosas entradas no autorizadas a través de páginas web y redes sociales en distintos países.



La FIFA aspira a proteger la integridad de todo el proceso de gestión de entradas y, para ello, está colaborando estrechamente con las autoridades rusas, las cuales han adoptado recientemente legislación específica que prevé sanciones para la gestión ilegal de entradas conforme al Código ruso de delitos administrativos.



Los solicitantes de entradas podrán transferir entradas de invitados o revender entradas a partir del día 18 de abril a través de sus cuentas en la plataforma oficial de venta. Las solicitudes para la transferencia y reventa de entradas se tramitarán con arreglo a la Política de transferencia y reventa de entradas.