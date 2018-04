Wilson Palacios no podrá jugar con Olimpia porque no ha controlado el sobrepeso

Tegucigalpa, Honduras

Los días y las semanas han pasado y la espera del posible debut de Wilson Palacios con el Olimpia podría haber llegado a su final, ya que no estaría siendo utilizado para este campeonato.



Nahún Espinoza, técnico de los merengues, es claro en su deseo de querer ver su debut, pero su estado físico aún no es el indicado. "Me encantaría que debutara este torneo, pero desde mi punto de vista, para el otro torneo es que estaría listo y sería un jugador fundamental", indicó.



Espinoza aseguró que Wilson ha mejorar la parte física, pero tampoco quieren apresurar su regreso. "Físicamente va mejor pero no lo quiero exponer porque la competencia es dura, estamos en el tramo final del Clausura y allí no se regala nada. Solamente si está bien bien, podría debutar, sino, no hay ningún problema y estoy hablando con él".



El timonel de los merengues es muy claro que ha estado en constante dialogo con el jugador y es que Espinoza ha sido muy honesto en respetar las jerarquías desde su llegada al Olimpia.