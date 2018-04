¡No te los pierdas! Partidos que debes seguir este fin de semana en Honduras y el mundo

Tegucigalpa, Honduras

Con un Barcelona imparable en la Liga de España, se reanuda la jornada desde esta tarde con el encuentro entre Deportivo la Coruña y el Málaga a la 1:00 de la tarde hora de Honduras.



Mientras que en la Serie A de Italia, la Juventus sigue líder con 78 puntos, tendrá que seguir esa senda del triunfo y Benevento será su examen a las 7:00 de la mañana del sábado.



A continuación te mostramos todos los partidos de las ligas más importantes del mundo.



Honduras



Sábado

Marathón vs Motagua / Estadio Yankel Rosenthal, San Pedro Sula 3:00 PM

Lobos vs Juticalpa / Estadio Nacional de Tegucigalpa 7:00 PM



Domingo

Real Sociedad vs Vida / Estadio Francisco Martínez, Tocoa 3:30 PM

Platense vs Honduras Progreso / Estadio Excélsior, Puerto Cortés 4:00 PM

Olimpia vs Real España / Estadio Nacional de Tegucigalpa 4:00 PM

España













Italia









Inglaterra