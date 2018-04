Héctor Vargas: "Es un privilegio estar en el primer lugar, pero no determina ser campeón"     

Tegucigalpa, Honduras

El entrenador de Marathón, Héctor Vargas, habló del enfrentamiento que tendrán los suyos ante el Motagua en el estadio Yankel Rosenthal, en busca del primer lugar. Vargas mencionó que lleva su propio conteo de cuantas veces termina en el la cima y asegura que si lo consigue, será la séptima vez que lo haga de forma consecutiva.



"Estamos bien, venimos de una semana larga de trabajo, llegamos a una buena instancia porque Motagua había marcado una diferencia antes del partido contra Real España y estaba bastante considerable, así que ahora tenemos la oportunidad de pelear el primer lugar y buscaremos ir a hacer nuestro juego y buscar ese resultado que nos pondría en el primer lugar, así como lo obtuvimos el torneo pasado".



Al ser consultado si el equipo presenta bajas contra Motagua dijo: "La única baja en sí, podría ser Lacayo, es muy bajito bromeó en primera instancia, pero los jugadores están todos bien, ningún jugador golpeado o con amarillas, el grupo está sano y esperamos afrontar un partido duro como el que nos toca con las armas que tenemos", expresó.



En el Yankel los verdes prácticamente son intratables, pero Motagua es un hueso duro y recuerda la última derrota que obtuvieron ante ellos en casa.

"Nosotros perdimos un partido contra ellos en 11 minutos, con la expulsión de Chama Córdova, pero bueno, fue parte del fútbol y todos los partidos son diferentes y las instancias también, el clima. En el verano es muy difícil jugar aquí en el norte, será un partido demasiado duro para nosotros y para ellos".



"Nos preocupa todo porque obviamente es un equipo que ha invertido muy bien, pero nosotros también tenemos lo nuestro y de locales somos muy fuertes, el único que nos ha ganado es Motagua, llevamos 15 partidos de local y solo perdido uno, el resto lo hemos ganado o empatado. Estamos bien, y esperamos seguir consolidándonos para poder sumar el sábado".



Al argentino le encanta cerrar en el primer lugar en los torneos, y asegura que si lo consigue en el Clausura será la séptima vez que lo haga, pues lleva un conteo personal que no olvida. "Yo creo que consecutivamente van seis veces que gano el primer lugar de las vueltas, si me toca ganar sería la séptima vez, pero bueno, realmente es un accidente que no es determinante, sí es una linda oportunidad, es un privilegio poder estar en el primer lugar, porque podes cerrar las semifinales en casa, pero no determina ser campeón", dijo.