José Ernesto Mejía: “Ya quisiéramos tener a Gareca o a Juan Carlos Osorio”

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

José Ernesto Mejía, el secretario de la Fenafuth, confirmó que ya están firmados los contratos para jugar contra Corea del Sur el 28 de mayo en Seúl y luego contra El Salvador en Houston, Texas, en junio.



“Muy posiblemente a inicios de mayo se hará la convocatoria por parte del entrenador Carlos Tábora. Y en octubre esperamos tener un fogueo de alto nivel y pronto vamos a dar más detalles”, afirmó.

No tienen a nadie

Y de la contratación del próximo seleccionador nacional, Mejía resaltó que “no hay prisa, Honduras va a empezar su eliminatoria hasta en enero de 2019. El tema del nuevo técnico se toma con calma porque las finanzas no son las mejores. Nosotros no tenemos esas cantidades que se mencionan para pagar un técnico”.

Y es que en los últimos días se menciona con fuerza que Honduras busca un entrenador que ande por los 50 mil dólares al mes.

También se ha mencionado al argentino Ricardo el Tigre Gareca y el mexicano Juan Carlos Osorio.

“No podemos pagar esas cantidades. Ya quisiéramos tener a Gareca o a Osorio, pero en Honduras no hay acercamiento ni formal ni informal, son nombres que han salido de la prensa, meras especulaciones. Ellos tienen contrato y somos respetuosos.



Se va a tratar de tener un entrenador acorde al nivel del profesor Pinto que son caros, pero con un presupuesto ajustado”.

Asimismo, explicó que “tenemos una propuesta bastante ambiciosa para reflotar el hotel de Siguatepeque con una inversión de casi 20 millones de lempiras con fondos de FIFA. Queremos construir una cancha sintética a la par de El Birichiche y otra en SPS”.