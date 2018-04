Fenafuth asegura que no hay acercamiento con Ricardo Gareca ni Juan Carlos Osorio  

Tegucigalpa, Honduras

José Ernesto Mejía el Secretario de la Fenafuth, comentó que "estamos muy contentos con la decisión que tomó el Comité disciplinario de Concacaf al suspender esos tres partidos que le restaban al Olimpia.



Olimpia estará en un período de dos años de prueba en los que su afición no podrá tener una mala conducta. Los aficionados deben aprender porque lo que le hicieron al club fue un grave daño económico al Olimpia al jugar sin público".



"Nosotros acompañamos al Olimpia en este proceso. Tuvimos una reunión al más alto nivel y expusimos el caso de Olimpia y tuvo buena respuesta porque el castigo fue suspendido, fue un castigo muy severo y celebramos que les hayan levantado esa pena" agregó.



"Me llena mucho que clubes como la UPN tenga ese pundonor deportivo cuando se equivocan. Los Lobos enviaron una nota a la Comisión de Arbitraje lamentando lo que ocurrió con sus dos porteros expulsados en el partido contra Real España en marzo pasado.



Ellos se disculparon por el comportamiento que tuvieron en ese juego. A veces los equipos en caliente pueden culpar a los árbitros pero finalmente ellos son seres humanos. Felicitó a la UPN por ese comportamiento ejemplar".



Visita de FIFA



En otro tema, varios delegados de la FIFA se encuentran en el país revisando las canchas del Proyecto Goal de El Tizatillo. "Los oficiales que andan están revisando los proyectos que presentó este Comité Ejecutivo para el mejoramiento de esos proyectos fallidos.



Lo que verifican es que los proyectos nuestros son viables. Tenemos una propuesta bastante ambiciosa para reflotar el Hotel de Siguatepeque con una inversión de casi 20 millones de Lempiras con fondos de FIFA. Queremos construir una cancha sintética a la par de El Birichiche y otra en SPS".



En cuanto a la Selección Mayor, Mejía destacó que "Ya están firmados los contratos para jugar contra Corea del Sur el 28 de mayo en Seúl y contra El Salvador en Houston. Muy posiblemente a inicios de mayo se hará la convocatoria por parte de Carlos Tábora. En octubre esperamos tener un fogueo de alto nivel".



Y de la contratación del próximo seleccionador nacional resaltó que "No hay prisa, Honduras va a empezar su eliminatoria hasta en enero de 2019.



No han negociado con nadie



El tema del nuevo técnico se toma con calma porque las finanzas no son las mejores. Nosotros no tenemos esas cantidades que se mencionan para pagar un técnico. Buscaremos alguien que sea acorde a las posibilidades financieras de la Federación".



Se menciona que Honduras busca un entrenador que ante por los 50 mil dólares al mes y ven impagables los salarios del Tigre Gareca y JC Osorio. "No podemos pagar esas cantidades. Ya quisiéramos tener a Gareca o a Osorio pero en Honduras no hay acercamiento ni formal ni informal, son nombres que han salido de la prensa, meras especulaciones.



Ellos tienen contrato y somos respetuosos. Se va a tratar de tener un entrenador acorde al nivel del profesor Pinto que son caros pero con un presupuesto ajustado".