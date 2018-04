Champions League: Bayern Múnich ganó 2-1 al Sevilla en el Sánchez Pizjuán

Sevilla, España

El Bayern de Múnich dio un gran paso hacia la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones al vencer este martes en el partido de ida al Sevilla por 2-1, en el Estadio Sánchez Pizjuán de la capital andaluza.



Pablo Sarabia adelantó a los sevillistas poco después de la media hora de juego (31), pero los alemanes voltearon el marcador con un gol en contra de Jesús Navas antes del descanso (37) y otro de Thiago Alcántara en la segunda parte (68).



El campeón germano comenzó llevando la iniciativa del partido, pero sin la claridad suficiente como para crear peligro en el arco defendido por David Soria, que sorprendentemente fue titular en detrimento de Sergio Rico.



El Sevilla, en cambio, estaba muy bien plantado en el césped y se acercaba con mayor peligrosidad a la portería bávara pese a no poder contar con el sancionado Éver Banega, el eje del juego ofensivo sevillista.



Pablo Sarabia contó con la primera gran ocasión de la noche, en un balón muerto en el interior del área que el jugador sevillista envió fuera cuando tenía toda la portería para él (19).



En la segunda oportunidad que tuvo ya no perdonó: Sergio Escudero centró desde la izquierda y Sarabia se adelantó a Juan Bernat para controlar con el pecho y batir a media altura a Svein Ullreich (32).



Tres minutos después sucedió algo que cambió la dinámica del partido y, quién sabe, de la eliminatoria: el chileno Arturo Vidal, que ya había sido duda por unas molestias, no pudo continuar y le sustituyó el colombiano James Rodríguez, uno de los hombres más en forma del Bayern.



Y en la primera acción del cafetero, abrió a la izquierda para Frank Ribery y el centro-chut del francés lo tocó Jesús Navas, despistó a Soria y el balón acabó en el fondo de la red (37).



- James decisivo desde el banco -

Tras el gol, ambos equipos parecieron concederse una tregua hasta el descanso.



El segundo acto comenzó parecido al primero, con dominio germano y la primera ocasión del Sevilla, en un centro de Correa que Javi Martínez cortó justo a tiempo de evitar el remate de Franco Vázquez (50).



Con el paso de los minutos el dominio del Bayern era cada vez más acentuado y Javi Martínez estuvo a punto de poner por delante a los alemanes, pero Soria desvió el disparo a bocajarro del jugador navarro (63).



Fue el anticipo de lo que ocurrió cinco minutos después, en un centro de Ribery que cabeceó, solo en el segundo palo, Thiago Alcántara (68).



El Bayern olió sangre y fue a por la sentencia. James lo intentó con un disparo de rosca desde fuera del área, pero Soria desvió con una buena parada(72) y Robert Lewandowski disparó fuera en la única acción destacada del goleador polaco (84).



El Sevilla trató de reaccionar y tuvo un par de ocasiones para empatar, con sendos disparos lejanos del francés Steven N'Zonzi (80) y Sandro Ramírez (82), pero el marcador ya no se movió.



EL Bayern deberá confirmar su pase a semifinales dentro de una semana en el Allianz Arena, donde el Sevilla deberá al menos marcar dos goles para tener opciones de clasificarse... Misión casi imposible.