Liverpool-Mánchester City, duelo de estilos en la UEFA Champions League

Tegucigalpa, Honduras

La eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones entre Liverpool y Mánchester City promete algo más que el pase a semifinales: será el triunfo de una idea futbolística entre el juego vertiginoso y veloz de Jürgen Klopp o el 'tiqui-taca' propuesto por Pep Guardiola.



Los dos técnicos ya se enfrentaron en Alemania, cuando Klopp dirigía al Borussia Dortmund y Guardiola al Bayern Múnich, pero la cita de Anfield (miércoles 18h45 GMT) supone, por la magia de la Champions, el punto culminante de sus duelos.



Hasta el momento, estos dos genios del fútbol ofensivo parecen en condiciones de llevar a sus equipos a la cima del fútbol europeo en los próximos años.



A la espera de los duelos continentales, los dos entrenadores se lanzan piropos, lo que demuestra un respeto mutuo entre dos entrenadores que apuestan por el fútbol de ataque y el buen juego.



El alemán, partidario de una versión 'heavy metal', de fútbol de alta intensidad, vertiginoso, no duda en admitir que Guardiola sabe construir equipos "extraordinarios" basados en el 'tiqui-taca', pases cortos y control del juego con la pelota.



"Sus equipos siempre están bien colocados. Siempre tiene buenos equipos que toman excelentes decisiones", destaca Klopp. "En Barcelona, eran Xavi, Iniesta, Busquets, Lionel Messi, etc. En el Bayern de Múnich había jugadores fantásticos (...). Ahora, con Gündogan, (David) Silva, Agüero, Sané y Sterling en los costados, Gabriel Jesús. Son extraordinarios".



-"Imparables"-

"El posicionamiento es importante, pero no es brujería (...) Pero cuando los jugadores están en posición, se desplazan todos los milisegundos para estar disponibles", analiza el germano.



De la misma manera, al catalán le gusta ver al Liverpool. Salah, Mané y Firmino, el trío atacante Red, son "imparables" para Guardiola.



"La manera en la que juega el Liverpool, nos complica mucho. Lo sabemos. Son muy rápidos y buenos", analiza Guardiola que ya ha ganado 22 torneos como entrenador, y que no duda en catalogar a Klopp como "el mejor entrenador del mundo para los espectadores" por el espectacular fútbol que practican sus equipos.



Los enfrentamientos entre ambos equipos esta temporada auguran espectáculo y diversión. En septiembre, el City barrió al Liverpool con un 5-0, aunque los Reds jugaron gran parte del partido con 10 jugadores. En enero, los de Klopp ganaron por 4-3, infligiendo a los Citizens la única derrota esta temporada en Premier League.



En el campeonato inglés el equipo de Guardiola ha dominado de manera tirana, al punto que podría proclamarse campeón este próximo sábado... si ganan el derbi ante el Mánchester United.



El Liverpool, pese a los 37 goles esta temporada de Salah (29 en liga), está a 18 puntos, aunque sigue en la pelea por el subcampeonato.



- Lluvia de goles -

En doce enfrentamientos entre ambos entrenadores, el alemán gana al catalán por 6 victorias a cinco, con un empate.



Klopp es, simplemente, el técnico que ha ganado más partidos a Guardiola, lo que demuestra los problemas que ocasionan al exentrenador del Barcelona y Bayern de Múnich cuando se enfrenta a los conjuntos dirigidos por el alemán.



"No hay una gran diferencia", estima Klopp. "Pep siempre ha tenido mejores equipos que yo. Se puede ver con la diferencia que nos saca el City, pero esta diferencia nunca ha sido tan pequeña como ahora".



"Ya estaba claro antes, pero son los favoritos", admite Klopp, quien asegura que la gran diferencia entre ambos equipos esta temporada ha sido la regularidad. "Aunque sabemos que eso no quiere decir nada en un partido".



Una cifra para acabar de 'vender' este encuentro: entre Liverpool y Mánchester City han marcado ya 239 goles esta temporada (126 para el City y 113 para los Reds).



"Si tuviese que elegir un partido de Liga de Campeones, miraría este. Habrá táctica, pero también emoción", aventuró Klopp.



A nivel deportivo, los dos entrenadores podrán contar con casi todos sus hombres, aunque Guardiola tendrá la baja de Sergio Agüero, que se quedó en Mánchester por sus problemas de rodilla de las últimas semanas, por lo que el brasileño Gabriel Jesus ocupará la punta del ataque Citizen.



Klopp tendrá también varias bajas (Lallana, Gomez, Klavan) aunque la más importante será la del central camerunés Joël Matip, que se perderá lo que resta de temorada.



- Posibles alineaciones:



Liverpool: Karius - Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson (o Moreno)- Henderson, Wijnaldum, Milner - Salah, Firmino, Mané. DT: Jurgen Klopp.



Mánchester City: Ederson - Walker, Otamendi, Laporte, Danilo - De Bruyne, Fernandinho, David Silva - Sané, Sterling, Gabriel Jesus. DT: Josep Guardiola.