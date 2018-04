Diego Reyes en una semana estaría de vuelta a las canchas con Olimpia

Tegucigalpa, Honduras

Después de 19 días de estar ausente de las prácticas del equipo merengue Olimpia tras sufrir una fractura en su brazo derecho, el delantero Diego Reyes ya ve una luz de esperanza.



Y es que el atacante ha comenzado a incorporarse más de lleno a los entrenamientos del equipo merengue y podría estar de regreso para el duelo ante el Platense la próxima semana.



"En este momento acabo de hablar con él y le decía que en una semana y él me dice que quiere estar antes, pero esto está sujeto al médico y él es el que decide cuando", indicó Nahún Espinoza.



El timonel de los merengues es claro que no quiere apresurar su regreso, pero quiere tener la autorización del médico. "Todavía no, pero él tiene una gran disposición y yo lo que espero es poder contar con todos los jugadores".



Desde su llega al equipo merengue, Diego Reyes tuvo participación en 11 encuentros, en los cuales logró anotar tres goles con el club. Su último partido fue ante el Marathón, el 11 de marzo.