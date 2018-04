Nahún Espinoza: "Este partido nos puede complicar si no lo logramos ganar"

Tegucigalpa, Honduras

Luego de perder ante el Honduras Progreso y dejar escapar la oportunidad de perder el primer lugar del torneo, el técnico del Olimpia, Nahún Espinoza pone manos a la obra para organizar el esquema que le pueda permitir ganar el partido de esta domingo ante el Real España.



"Es un partido importante después de lo que ha pasado ante el Honduras Progreso, entramos a la recta final del campeonato, donde todo se decide. La situación del descenso en lo más importante y ese primer lugar. Está duro el campeonato para todos", comentó.



En cuanto al análisis de la derrota ante los progreseños. "No hay ningún exceso de confianza, simplemente el gol del Mango Sánchez son de esas cosas que pasan cada cuanto, es un golazo, me recuerda mi historia. Pero después hay situaciones que tenemos que corregir y aquí el peor enemigo es el tiempo de trabajo. Olimpia está en un nuevo proceso, no es el mismo que comenzó y por lo tanto no sé si lo tiempos irán a dar, pero vamos a luchar para que clasifique en la mejor posición posible y pelear el campeonato".



Además deja claro que. "En el fútbol siempre hay dudas, aquí no hay nada seguro y lo único que puede decir es que hay que trabajar adecuadamente para competir de la mejor manera posible".



"Es difícil, el Real España es el actual campeón, un equipo que tiene un gran plantel y será duro como son todos los partidos para todos. Ellos contra el Honduras jugaron a tope, como un equipo que se está ahogando"



Y es que el Olimpia por tercera vez dejó escapar el primer lugar y eso les pesa. "Esas son situaciones que tenemos que tratar de mejorar, tampoco es que el campeonato da para mucho, simple y sencillamente el equipo no ha podido. El partido ante el Honduras Progreso era muy importante en ese sentido y lo hemos dejado ir por pequeños detalles, pero el penal tiene una incidencia, ya que nos dejó con diez hombres".



Y agrega: "Hay muchas reflexiones, cosas por hacer, sin excusas, pero tampoco resolviendo todo de un solo golpe, ya que el fútbol no es así. Hemos hecho cosas buenas en el partido ante el Motagua, mejoramos en la posición de la pelota y en situaciones de ataque contra el Honduras, pero también cometimos errores en defensa y eso al final hay que hacer un balance".



En cuanto a los cambios que puede hacer. "Tenemos que mejorar en la parte de ritmo de juego, mantenimiento de la intensidad, pero tampoco es que esto es tan sencillo, pero vamos a seguir por esa línea hasta que lleguemos alcanzarla, no sé cuanto tiempo va tardar esto".



Nahún tiene claro que esta fecha es clave porque también se mide el Marathón ante el Motagua. "Es indudable que ahí van a perder puntos, pase lo que pase, si ganamos nosotros, al menos tendríamos asegurados el segundo lugar porque ellos se van a quitar puntos, ese era el plan que teníamos contra el Honduras Progreso, ya conocíamos que Motagua había perdido, Marathón había ganado y era importante ganar ese juego, pero como no hubo respuesta en el resultado, hoy poco podemos decir y ahora estamos en una situación difícil, podemos caer hasta el cuarto lugar si nos descuidamos, ya que son nueve puntos en disputa. Ahí viene el Platense que viene hacia arriba, el Vida también, el Real España no está en una situación cómoda. Este partido nos puede complicar si no lo logramos ganar".



Una de las dudas que tiene el técnico del Olimpia es si estará listo Axel Gómez o deberá utilizar a Luis Ovalle. "Fue lamentable lo que le pasó a Axel en el partido pasado, yo creo que esa entrada era de expulsión y además repercutió mucho en el equipo. Cuando él salió, se vio que el equipo por alguna razón bajó de su nivel.. Fue el jugador que subió a la línea fondo y puso los dos pases de gol. Yo espero que se recupere, ya que desde el principio hablé de ese sub-20 y es un tema delicado, ya que el Olimpia dejó pasar mucho tiempo y ahora estamos urgidos que Axel Gómez o Edwin Rodríguez puedan jugar", finalizó.